Учительница подала иск против отца ученицы, который нахамил ней: мужчина возмутился тем, что дети не пошли в укрытие и теперь выплатит компенсацию

Магдалиновский районный суд Днепропетровской области удовлетворил иск учительницы Поливановского лицея Магдалиновского поселкового совета. Отец одной из учениц должен выплатить педагогу 21,6 тыс. грн. Как говорится в материалах дела, он грубо обошёлся с учительницей по телефону и угрожал ей.

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Инцидент описан в материалах дела № 179/1106/25. Во время воздушной тревоги группа учеников, среди которых была дочь ответчика, самовольно покинула школу. Истица, как классный руководитель, сообщила об этом родителям в закрытом чате в Viber. Ответчик воспринял это как личное оскорбление и позвонил учительнице, употребляя нецензурную лексику и угрозы.

"Возмущенный обнародованием фамилии его дочери в родительском чате, ответчик позвонил на личный телефонный номер и, используя нецензурные выражения, угрожал истице расправой. Требовал извинений перед его дочерью в присутствии всей школы за недопустимое обращение с ребенком. Угрожал приложить усилия для увольнения истицы из учебного заведения с позором", — говорится в материалах дела.

После этого разговора у истицы произошел нервный срыв, что привело к ухудшению здоровья (компрессионная ишемия лицевого нерва), из-за чего она проходила стационарное лечение. Женщина испытала моральные страдания и понесла расходы на медицинские услуги и лекарства.

В июне 2026 года во время судебного заседания в качестве надлежащего и допустимого доказательства была принята флешка, приложенная к исковому заявлению. На нём содержалась аудиозапись разговора истицы, директора лицея и ответчика, в ходе которого мужчина нецензурной бранью высказывался в адрес руководителя учебного заведения и учительницы.

Суд принял решение взыскать с ответчика 21,6 тыс. грн в пользу учительницы. Из этой суммы 5 тыс. грн составляют компенсацию морального вреда, а 16,4 тыс. грн — возмещение расходов на лечение.

"паспорта гражданина Украины в виде паспортной книжечки", – указано в решении суда.

Как ранее писал OBOZ.UA, Дарницкий районный суд Киева отменил штраф, который полицейский наложил на водительницу автомобиля якобы за "ложный вызов". Женщина утверждала, что во время движения её автомобиль повредил посторонний предмет, вылетевший из ехавшего впереди грузовика.

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