Водитель вызвала полицию, поскольку авто на дороге повредил посторонний предметом: ее оштрафовали на 850 грн за "ложный вызов"

Дарницкий районный суд Киева отменил штраф, который полицейский наложил на водительницу автомобиля якобы за "ложный вызов". Женщина утверждала, что во время движения её автомобиль повредил посторонний предмет, вылетевший из ехавшего впереди грузовика.

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Об этом говорится в решении суда по делу № 753/7300/26. Истица утверждала, что от грузовика ISUZU отлетел предмет и повредил ее автомобиль во время движения. Она с помощью сигнала сообщила водителю грузовика о происшествии, тот остановился, и вместе они решили вызвать полицию для фиксации происшествия.

После нескольких вызовов на место прибыл инспектор полиции и осмотрел автомобиль. На бампере были повреждения, но полицейский не поверил, что они появились недавно.

В результате полицейский оштрафовал женщину на 850 грн за ложный вызов (ст. 183 КУоАП). Суд подчеркнул, что для привлечения к ответственности по ст. 183 КУоАП необходимо доказать наличие прямого умысла на ложный вызов, а сам факт обращения в полицию не является правонарушением.

Ответчик не предоставил достаточных доказательств того, что истица сознательно сообщила ложную информацию или намеревалась безосновательно вызвать полицию. Поэтому штраф был отменен.

"Иск к Департаменту патрульной полиции об отмене постановления об административном правонарушении и прекращении производства по делу об административном правонарушении – удовлетворить частично. Отменить постановление о наложении административного взыскания по делу об административном правонарушении серии ЕГА № 1998497 от 24.03.2026 года о привлечении к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 183 КУоАП", – говорится в материалах дела.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине могут усилить борьбу с опасными интернет-челленджами и деструктивными играми, угрожающими жизни и здоровью подростков. В частности, родителей нарушителей предлагают штрафовать на сумму до 1700 грн, а директоров учебных заведений, где те обучаются, – до 3400 грн.

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