У украинцев осталось меньше недели: можно ли будет оцифровать трудовую книжку после 10 июня

В Украине продолжается переход на электронные трудовые книжки для учета стажа, и дедлайн для завершения основного этапа оцифровки бумажных документов определен на 10 июня 2026 года. Впрочем, для граждан, которые не успеют завершить процедуру вовремя, сервис будет оставаться полностью доступным и в дальнейшем.

Видео дня

Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины. Там призвали не волноваться из-за дедлайна и опровергли самые распространенные мифы вокруг завершения переходного периода.

Что будет после 10 июня

Установленная дата является завершением официального пятилетнего переходного периода, однако она не означает закрытие системы. Это означает, что

прием документов не прекращается – загружать сканкопии трудовых книжек через веб-портал электронных услуг ПФУ можно будет и после 10 июня ;

; электронная трудовая книжка просто шаг за шагом будет становиться основным источником информации обо всей трудовой деятельности граждан.

Что важно знать об оцифровке

В ПФУ отмечают, что распространенные в сети опасения относительно аннулирования документов или наказаний для работников и работодателей не соответствуют действительности. Поэтому украинцев предупредили о том, что:

действующее законодательство не предусматривает никаких финансовых или административных санкций за то, что бумажную трудовую книжку не успели оцифровать до 10 июня;

за то, что бумажную трудовую книжку не успели оцифровать до 10 июня; старые бумажные документы остаются в силе и имеют полную юридическую силу. В частности, они являются обязательными для подтверждения трудового стажа, приобретенного до 1 января 2004 года, при будущем назначении пенсии;

в силе и имеют полную юридическую силу. В частности, они являются обязательными для подтверждения трудового стажа, приобретенного до 1 января 2004 года, при будущем назначении пенсии; процесс диджитализации является постепенным и не влияет на уже имеющийся страховой стаж человека.

Как оцифровать документ

Процедура загрузки данных остается неизменной, бесплатной и открытой в любое время. Сделать это можно двумя способами:

лично – во время визита в сервисный центр Пенсионного фонда;

– во время визита в сервисный центр Пенсионного фонда; через работодателя – компания может централизованно подать отсканированные документы за своих работников;

– компания может централизованно подать отсканированные документы за своих работников; онлайн – загрузив цветные сканкопии страниц в личном кабинете на веб-портале электронных услуг ПФУ.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине существенно изменят порядок подсчета трудового стажа для назначения пенсии. Гражданам начнут засчитывать периоды работы, даже если работодатель не уплатил за них единый социальный взнос (ЕСВ).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!