У украинцев осталось меньше недели: можно ли будет оцифровать трудовую книжку после 10 июня
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В Украине продолжается переход на электронные трудовые книжки для учета стажа, и дедлайн для завершения основного этапа оцифровки бумажных документов определен на 10 июня 2026 года. Впрочем, для граждан, которые не успеют завершить процедуру вовремя, сервис будет оставаться полностью доступным и в дальнейшем.
Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины. Там призвали не волноваться из-за дедлайна и опровергли самые распространенные мифы вокруг завершения переходного периода.
Что будет после 10 июня
Установленная дата является завершением официального пятилетнего переходного периода, однако она не означает закрытие системы. Это означает, что
- прием документов не прекращается – загружать сканкопии трудовых книжек через веб-портал электронных услуг ПФУ можно будет и после 10 июня;
- электронная трудовая книжка просто шаг за шагом будет становиться основным источником информации обо всей трудовой деятельности граждан.
Что важно знать об оцифровке
В ПФУ отмечают, что распространенные в сети опасения относительно аннулирования документов или наказаний для работников и работодателей не соответствуют действительности. Поэтому украинцев предупредили о том, что:
- действующее законодательство не предусматривает никаких финансовых или административных санкций за то, что бумажную трудовую книжку не успели оцифровать до 10 июня;
- старые бумажные документы остаются в силе и имеют полную юридическую силу. В частности, они являются обязательными для подтверждения трудового стажа, приобретенного до 1 января 2004 года, при будущем назначении пенсии;
- процесс диджитализации является постепенным и не влияет на уже имеющийся страховой стаж человека.
Как оцифровать документ
Процедура загрузки данных остается неизменной, бесплатной и открытой в любое время. Сделать это можно двумя способами:
- лично – во время визита в сервисный центр Пенсионного фонда;
- через работодателя – компания может централизованно подать отсканированные документы за своих работников;
- онлайн – загрузив цветные сканкопии страниц в личном кабинете на веб-портале электронных услуг ПФУ.
Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине существенно изменят порядок подсчета трудового стажа для назначения пенсии. Гражданам начнут засчитывать периоды работы, даже если работодатель не уплатил за них единый социальный взнос (ЕСВ).
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