У украинцев начали "выкачивать" деньги под видом инвестиций: какие схемы используют мошенники

Мошенники создают в социальных сетях и мессенджерах фейковые инвестиционные сообщества, демонстрируют поддельные доходы и обещают быструю и легкую прибыль, чтобы заставить украинцев перечислить деньги. Перед инвестированием необходимо проверять компанию через официальные источники, не доверять обещаниям гарантированного высокого дохода и ни в коем случае не предоставлять незнакомцам доступ к своим устройствам и финансовым аккаунтам.

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Об этом сообщает Госспецсвязь. Потенциальной жертве сначала могут показывать привлекательную рекламу, после чего переводить общение в мессенджер, где уже формируется иллюзия закрытого сообщества и "реальной" инвестиционной среды.

Как работают псевдоинвестиционные проекты

Одним из ключевых инструментов мошенников становятся мессенджеры. В них злоумышленники могут создавать целые группы или каналы, которые внешне напоминают сообщества настоящих инвесторов.

В таких чатах публикуют сообщения о якобы успешных вложениях, обсуждают прибыль, демонстрируют результаты других участников и убеждают новых пользователей, что они также могут получать стабильный доход.

При этом часть участников таких сообществ может состоять из самих мошенников или связанных с ними аккаунтов. Они создают активность в чате, поддерживают нужную атмосферу и могут намеренно демонстрировать выдуманные результаты, чтобы убедить потенциальную жертву перевести деньги.

Еще один распространенный инструмент — фальшивые скриншоты. Пользователю могут показывать изображения якобы банковских переводов, доходов от инвестиций или увеличения баланса на специальной платформе.

На самом деле такие цифры могут быть полностью вымышленными. Их задача — создать у человека ощущение, что другие уже зарабатывают, а значит, стоит как можно скорее присоединиться к проекту.

Обещания больших денег становятся главной приманкой

Не менее активно мошенники используют таргетированную рекламу в социальных сетях. Пользователям предлагают якобы простой способ улучшить финансовое положение, не прилагая значительных усилий. В таких объявлениях могут обещать:

быстрый заработок;

финансовую независимость;

стабильный пассивный доход;

высокую прибыль от небольших вложений;

возможность зарабатывать без специальных знаний и опыта.

Именно слишком заманчивые обещания часто должны насторожить потенциального инвестора. Если неизвестный проект гарантирует большую прибыль за короткое время и при этом уверяет, что рисков практически нет, к такому предложению стоит относиться максимально осторожно.

Почему мошенническая схема может казаться настоящей

Главная опасность таких проектов заключается в том, что они не всегда выглядят как очевидный обман. Злоумышленники могут создать сайт с профессиональным дизайном, страницы в социальных сетях, каналы в мессенджерах и даже вымышленные отзывы клиентов. Кроме того, они могут использовать образы финансовых экспертов, предпринимателей или известных людей, чтобы повысить уровень доверия к предложению.

Иногда вначале человеку действительно могут показать небольшую "прибыль" или позволить вывести незначительную сумму — это может быть частью схемы, призванной убедить пользователя увеличить вложения. После того как человек перечисляет значительно больше денег, могут возникнуть проблемы с их возвратом.

Например, мошенники могут потребовать дополнительную комиссию, налог или плату за якобы разблокировку счета. В результате пользователь не только теряет первоначальные вложения, но и рискует перевести дополнительные средства, пытаясь вернуть уже внесенные деньги.

Как распознать опасное предложение

Перед переводом средств стоит самостоятельно проверить, кто именно предлагает инвестировать деньги и существует ли компания на самом деле. Не следует ограничиваться информацией, которую предоставляют представители самого проекта. Данные о компании, ее деятельности и соответствующих разрешениях нужно искать в независимых и официальных источниках.

Особенно подозрительными должны быть предложения, в которых человека подталкивают принять решение немедленно. Фразы вроде "осталось несколько мест", "акция действует только сегодня" или "нужно внести деньги прямо сейчас" могут использоваться для того, чтобы человек не успел критически оценить ситуацию.

Также не стоит доверять только красивым отзывам, фотографиям якобы успешных клиентов или скриншотам заработков. Такие материалы легко подделать или создать специально для мошеннической кампании.

Чего нельзя делать при общении с "инвестиционным консультантом"

Особую опасность представляют случаи, когда собеседник просит установить на смартфон или компьютер программу удаленного доступа. Под предлогом помощи с регистрацией, пополнением счета или настройкой инвестиционной платформы мошенники могут пытаться получить доступ к устройству потерпевшего.

Поэтому устанавливать программы удаленного управления по рекомендации неизвестных "консультантов" не стоит. Так же не следует передавать посторонним лицам пароли, коды подтверждения операций и другие данные, которые могут позволить получить доступ к финансовым аккаунтам.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, мошенники начали массово распространять среди украинцев фейковые сообщения о выплате 8 500 грн якобы от ADRA Ukraine и ООН и заманивают людей на поддельный сайт, где выманивают банковские данные. Гражданам не следует переходить по таким ссылкам и вводить номера карт, пароли и коды подтверждения, а если вы уже передали данные — немедленно обратитесь в банк.

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