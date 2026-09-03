Украинцам предлагают по 8 500 грн от ООН: что не так с этими сообщениями

Мошенники начали массово распространять среди украинцев фейковые сообщения о выплате 8 500 грн якобы от ADRA Ukraine и ООН и перенаправляют людей на поддельный сайт, где выманивают банковские данные. Гражданам не следует переходить по таким ссылкам и вводить номера карт, пароли и коды подтверждения, а если данные уже были переданы — немедленно обратитесь в банк.

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Об этом сообщает киберпроект Brama. Для большей убедительности мошенники используют названия известных организаций, а также дизайн, который может напоминать государственные электронные сервисы.

Украинцам обещают 8 500 грн помощи

Схема начинается с сообщения о якобы запущенной программе финансовой поддержки украинцев. В нём указывается конкретная сумма — 8 500 гривен, которую якобы можно получить в качестве единовременной помощи от ADRA Ukraine при поддержке Всемирной продовольственной программы ООН.

Чтобы сообщение выглядело более правдоподобным, мошенники могут добавлять информацию об условиях получения средств, порядке подачи заявки и крайнем сроке регистрации. Именно ограниченное время является одним из ключевых элементов такой схемы. Человека пытаются убедить, что нужно действовать прямо сейчас, иначе возможность получить деньги будет упущена.

Такое психологическое давление не случайно. Когда пользователь торопится, он гораздо реже проверяет адрес сайта, подлинность сообщения и то, кому именно передает свои данные.

Далее мошенники перенаправляют на фишинговый сайт

В сообщении пользователю предлагают перейти по ссылке и заполнить заявку на получение помощи. Однако ссылка ведет не на официальный ресурс организации или государственного учреждения, а на сторонний сайт, созданный для сбора информации.

Внешне такая страница может выглядеть вполне убедительно. Злоумышленники копируют элементы дизайна известных сервисов, используют знакомые логотипы, цвета и формулировки, чтобы у человека не возникло подозрений. Особое внимание мошенники уделяют имитации сервиса Дія.

Благодаря этому пользователь может ошибочно подумать, что находится на официальном государственном ресурсе. На странице ему показывают якобы уже "рассчитанную" выплату в размере 8 500 грн, после чего предлагают перейти к следующему этапу и выбрать банк, на карту которого должны поступить деньги.

Самый опасный этап — ввод банковских данных

После выбора банка схема переходит к главной цели — выманиванию конфиденциальной информации. Пользователя могут перенаправить на еще одну поддельную страницу, стилизованную под сайт или онлайн-банкинг конкретного финансового учреждения. Там могут потребовать ввести:

номер банковской карты;

срок её действия;

CVV/CVC-код;

логин или другие данные для входа в онлайн-банкинг;

одноразовый код подтверждения;

другую конфиденциальную информацию.

На этом этапе важно остановиться и закрыть сайт. Банк не требует передачи одноразового кода подтверждения стороннему сайту для того, чтобы человек получил социальную выплату. Если ресурс просит сообщить пароль, код из SMS или push-уведомления или другие секретные данные, это серьезный признак мошенничества.

Получив такую информацию, злоумышленники могут попытаться получить доступ к онлайн-банкингу, совершить несанкционированные операции или завладеть средствами на счете.

Что делать, если уже ввели свои данные

Если человек уже ввёл реквизиты карты на подозрительном сайте, медлить не стоит. Нужно как можно быстрее связаться со своим банком через официальный номер телефона или приложение и сообщить о возможном мошенничестве. При необходимости карту следует заблокировать или принять другие меры, рекомендованные банком.

Если были введены данные для входа в онлайн-банкинг или одноразовый код, об этом также необходимо немедленно сообщить в финансовую организацию. Стоит проверить историю операций по счетам и сообщить банку обо всех подозрительных транзакциях. Также целесообразно зафиксировать адрес мошеннического сайта и само сообщение, по которому вы перешли.

Как проверить, действительно ли существует выплата

Если вы получили сообщение о социальной или благотворительной помощи, не стоит переходить по ссылке из него. Прежде всего нужно самостоятельно найти официальный сайт организации, от имени которой якобы осуществляется выплата, и проверить информацию там. Не следует использовать для этого ссылку из Telegram-сообщения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, после снятия денег в банкомате украинцам в 2026 году рекомендуют не распечатывать чек без особой необходимости. Ведь этот документ содержит информацию, которая может заинтересовать мошенников. И если его просто выбросить – можно подвергнуть свои сбережения опасности.

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