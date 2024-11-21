У украинцев через отключения электроэнергии портится техника: что нужно сделать каждому

В Украине во время действия графиков отключения электроэнергии оператор не несет ответственности, если из-за перепадов напряжения портится бытовая техника. Таких случаев с введением графиков станет больше, при этом для защиты электроприборов каждому украинцу следует позаботиться о реле напряжения, а также придерживаться нескольких правил.

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Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Опытный электрик с Киевщины Игорь Х. рассказывает: единственный вариант обезопасить свою технику – установить реле напряжения или хотя бы стабилизатор. "Все просто: если у вас щиток в квартире или доме – устанавливайте реле напряжения. Вариантов куча: от 800 грн до 20 тысяч. Если у вас дом в хрущевке, то договаривайтесь с соседями или с ОСМД и устанавливайте в подъезде реле. Это любой электрик за 500 грн сделает, ну или покупайте хотя бы стабилизаторы напряжения. Это те, которые в розетки вставляются", – рассказывает электрик.

Жительница Крюковщины (пригород Киева) Ольга рассказывает: из-за перепадов напряжения у нее сгорел холодильник, однако женщина даже не стала обращаться с жалобой в ДТЭК. "Телевизор через дом от нас сгорел. У меня испортился холодильник, но не прямо мгновенно, а может, из-за этих постоянных отключений и перепадов просто не выдержал. У нас дальше по улице уже частные дома. У меня испортился холодильник, а у соседки – бассейн. Система фильтрации работает за счет электроэнергии, и вот она у нее сгорела. В доме все нормально, а вот бассейн не работал".

Электрик Игорь Х. отмечает: большинство техники выдержит перепады напряжения в пределах от 210 до 240 вольт. Однако, если, например, выходит из строя нулевой проводник, напряжение может подскочить выше 300В. Некоторые приборы из-за этого портятся мгновенно. Но даже если техника сразу не испортилась, срок ее эксплуатации из-за воздействия "неправильного напряжения" может значительно сократиться.

Как спасти технику:

Самое простое, что можно сделать, – выключать приборы из розеток при отключениях электроэнергии. Дело в том, что чаще всего перепады напряжения происходят именно при подключении значительного количества потребителей. Когда все одновременно включают мощные электроприборы, это приводит к авариям и перепадам напряжения. Потому лучше мощную технику (холодильник, бойлер, стиральные машины и т.д) полностью отключать от сети, а подключать только через 10-15 минут после восстановления электропитания.

Также следует установить реле напряжения, которое регистрирует значительные отклонения от стандартного напряжения и отключает все бытовые приборы. После того как напряжение нормализовалось, подается сигнал о включении, и подключение техники к электросети восстанавливается.

и отключает все бытовые приборы. После того как напряжение нормализовалось, подается сигнал о включении, и подключение техники к электросети восстанавливается. В заключение стоит рассмотреть возможность установить стабилизаторы напряжения или источник бесперебойного питания (ИБП). Эти устройства стабилизируют напряжение у потребителя. Стабилизаторы при этом более мощные, но не имеют аккумуляторных батарей. ИБП имеют меньшую мощность, но держат "запас" тока во внутренних или внешних аккумуляторах.

В условиях постоянных отключений единственный шанс обеспечить надежную работу техники – отключать технику, использовать реле напряжения и стабилизаторы. В случае если из-за некачественного тока что-то испортится, получить компенсацию будет невозможно.

Как сообщал OBOZ.UA, глава правления НЭК "Укрэнерго" ранее отметил: полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро. Режимов отключения света всего два: аварийный и плановый. К примеру, графики почасовых отключений вводятся заблаговременно и с предупреждением.

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