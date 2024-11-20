Техника украинцев массово горит из-за перепадов напряжения: с отключениями света ситуация ухудшится, а получить компенсацию невозможно

В Украине из-за массовых отключений электроэнергии увеличится количество скачков напряжения. Это приводит к порче техники. Закон обязывает облэнерго поставлять электроэнергию, характеристики которой отвечают стандартам. Однако на время плановых отключений, дефицита тока и атак на энергетику такие нормы не действуют. Еще до ударов РФ по объектам энергетики доказать в судах, что техника испортилась именно из-за перепадов напряжения, было крайне тяжело. А сейчас получить такую компенсацию и вовсе практически невозможно.

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О том, кто отвечает за испорченную технику и как защитить свое имущество, читайте в материале OBOZ.UA.

Получить компенсацию за испорченную технику практически невозможно: что нужно знать украинцам

Процедура компенсации ущерба из-за перепадов напряжения в законе прописана, однако на самом деле получить ее крайне сложно. Во-первых, если перепады напряжения возникли из-за аварийных отключений, атаки РФ на энергообъекты, энергетики не станут даже и рассматривать заявления о компенсациях. Ряд облэнерго на своих сайтах опубликовали предупреждение: они не должны гарантировать безопасное напряжение в период даже плановых отключений электроэнергии.

"Согласно пункту 1.1. ГСТУ ЕN 50160:2014 стандарт не распространяется на неудовлетворительные условия электрической сети, в частности: установку временного электроснабжения потребителей вследствие аварий; в чрезвычайных ситуациях, таких как: форс-мажор; дефицит мощностей вследствие внешних событий. Таким образом, соблюдение оператором системы распределения показателей качества электрической энергии не распространяется на случаи применения мер регулирования потребления с целью вынужденного уменьшения величины потребляемой электрической энергии и мощности", – заявил технический директор "Черкассыоблэнерго" Павел Солоха.

Во-вторых, даже до полномасштабной войны доказать, что техника сломалась именно из-за перепада напряжения, было практически невозможно. OBOZ.UA изучил несколько десятков судебных дел, по которым украинцы пытались получить от операторов систем распределения компенсацию за испорченную технику. Во всех случаях суды отказали в удовлетворении требований.

Например, в прошлом году Центрально-городской районный суд Кривого Рога принял решение по иску местного жителя против оператора распределения. У мужчины сгорел телевизор Philips еще в 2020-м, тогда перепады напряжения (мигание света, внезапное выключение света) заметили и соседи. "Он замечал сильное мигание света в квартире из-за перепадов напряжения, электроприборы периодически выключались. Он стал отключать от сети электроприборы, но телевизор выключился сам сразу после начала перепадов напряжения", – говорится в материалах дела.

Однако суд решил: истцом не представлено зафиксированных любым способом измерений напряжения, как и не представлен акт о замерах напряжения в момент, когда возникли проблемы со светом. Поэтому в удовлетворении иска было отказано.

А 18 октября 2024-го Ривненский районный суд отказал истцу, который пытался получить компенсацию от "Ривнеоблэнерго" за то, что якобы во время перепада напряжения еще в сентябре 2021-го у него сгорели морозилка и двухкамерный холодильник BOSCH. Среди причин отказа судья отметил: "Не предоставлены суду никакие доказательства в подтверждение факта покупки указанных в иске морозилки INDESIT модель SFR167.002 № 710310925 и холодильника BOSCH Е-NR FD8309/240157 KGS3931 и их стоимости, в частности техпаспорт, гарантийный талон и товарный чек".

То есть на самом деле, чтобы получить компенсацию, нужно зафиксировать перепад напряжения (желательно при свидетелях и записать это в акте), иметь чеки на испортившуюся технику. Кроме того, желательно провести экспертизу, которая доказала бы: техника действительно сломалась из-за перепада напряжения. Но во время плановых отключений электроэнергии это будет бесполезно. Потому что сейчас устойчивое напряжение в квартирах и домах украинцев никто не гарантирует.

"У меня испортился холодильник, а у соседки – бассейн": к чему приводят перепады напряжения

Опытный электрик с Киевщины Игорь Х. рассказывает: единственный вариант обезопасить свою технику – установить реле напряжения или хотя бы стабилизатор. "Все просто: если у вас щиток в квартире или доме – устанавливайте реле напряжения. Вариантов куча: от 800 грн до 20 тысяч. Если у вас дом в хрущевке, то договаривайтесь с соседями или с ОСМД и устанавливайте в подъезде реле. Это любой электрик за 500 грн сделает, ну или покупайте хотя бы стабилизаторы напряжения. Это те, которые в розетки вставляются", – рассказывает электрик.

Жительница Крюковщины (пригород Киева) Ольга рассказывает: из-за перепадов напряжения у нее сгорел холодильник, однако женщина даже не стала обращаться с жалобой в ДТЭК. "Телевизор через дом от нас сгорел. У меня испортился холодильник, но не прямо мгновенно, а может, из-за этих постоянных отключений и перепадов просто не выдержал. У нас дальше по улице уже частные дома. У меня испортился холодильник, а у соседки – бассейн. Система фильтрации работает за счет электроэнергии, и вот она у нее сгорела. В доме все нормально, а вот бассейн не работал".

Электрик Игорь Х. отмечает: большинство техники выдержит перепады напряжения в пределах от 210 до 240 вольт. Однако, если, например, выходит из строя нулевой проводник, напряжение может подскочить выше 300В. Некоторые приборы из-за этого портятся мгновенно. Но даже если техника сразу не испортилась, срок ее эксплуатации из-за воздействия "неправильного напряжения" может значительно сократиться.

Как спасти технику:

Самое простое, что можно сделать, – выключать приборы из розеток при отключениях электроэнергии. Дело в том, что чаще всего перепады напряжения происходят именно при подключении значительного количества потребителей. Когда все одновременно включают мощные электроприборы, это приводит к авариям и перепадам напряжения. Потому лучше мощную технику (холодильник, бойлер, стиральные машины и т.д) полностью отключать от сети, а подключать только через 10-15 минут после восстановления электропитания.

Дело в том, что чаще всего перепады напряжения происходят именно при подключении значительного количества потребителей. Когда все одновременно включают мощные электроприборы, это приводит к авариям и перепадам напряжения. Потому лучше мощную технику (холодильник, бойлер, стиральные машины и т.д) полностью отключать от сети, а подключать только через 10-15 минут после восстановления электропитания. Также следует установить реле напряжения, которое регистрирует значительные отклонения от стандартного напряжения и отключает все бытовые приборы. После того как напряжение нормализовалось, подается сигнал о включении, и подключение техники к электросети восстанавливается.

и отключает все бытовые приборы. После того как напряжение нормализовалось, подается сигнал о включении, и подключение техники к электросети восстанавливается. В заключение стоит рассмотреть возможность установить стабилизаторы напряжения или источник бесперебойного питания (ИБП). Эти устройства стабилизируют напряжение у потребителя. Стабилизаторы при этом более мощные, но не имеют аккумуляторных батарей. ИБП имеют меньшую мощность, но держат "запас" тока во внутренних или внешних аккумуляторах.

В условиях постоянных отключений единственный шанс обеспечить надежную работу техники – отключать технику, использовать реле напряжения и стабилизаторы. В случае если из-за некачественного тока что-то испортится, получить компенсацию будет невозможно.