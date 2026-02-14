Украинцы имеют право на доплаты к пенсии: кому и какие суммы будут выплачивать в 2026 году

В 2026 году пенсионеры в Украине могут получать возрастные, социальные и специальные доплаты – от 300 до более 1 000 гривен ежемесячно в зависимости от статуса и возраста. Наибольшую поддержку государство направляет одиноким людям 80+, военным пенсионерам и гражданам с особыми заслугами перед Украиной.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). В Украине действует сразу несколько видов денежных доплат к пенсиям, которые должны поддержать наиболее уязвимые категории граждан. Надбавки начисляются автоматически или по установленным законом условиям и существенно влияют на итоговый размер ежемесячных выплат.

Возрастные надбавки: кому и сколько доплачивают

Самым распространенным видом доплат в 2026 году остаются возрастные надбавки. Они назначаются пенсионерам по достижении 70, 75 и 80 лет и выплачиваются при условии, что общий размер пенсии по состоянию на 1 января 2026 года не превышает 10 340,35 грн. Размеры доплат следующие:

от 70 до 74 лет – 300 грн;

– 300 грн; от 75 до 79 лет – 456 грн;

– 456 грн; от 80 лет и старше – 570 грн.

Начисление происходит автоматически, без необходимости личного обращения в Пенсионный фонд. Выплата начинается со дня достижения соответствующего возраста и рассчитывается пропорционально дням месяца. Важно, что эти надбавки не суммируются. После достижения нового возрастного порога предыдущая сумма заменяется большей.

Доплаты за особые заслуги перед Украиной

В 2026 году продолжает действовать Закон Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной". Согласно ему, отдельные категории граждан имеют право на ежемесячные доплаты, размер которых не зависит от трудового стажа или заработной платы.

Сумма надбавки составляет от 23% до 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, что в денежном эквиваленте составляет примерно от 596 до 1 038 грн в месяц.

Надбавки для военных пенсионеров и членов их семей

Отдельная группа доплат предусмотрена для пенсионеров из числа военнослужащих. Если военный пенсионер имеет на иждивении нетрудоспособных членов семьи, к пенсии за выслугу лет или по инвалидности начисляется дополнительная надбавка. Такие выплаты имеют целью компенсировать повышенную финансовую нагрузку на семьи военных, которые потеряли возможность полноценно работать или обеспечивать себя самостоятельно.

Поддержка одиноких пенсионеров 80+

Одинокие пенсионеры в возрасте от 80 лет, которые по заключению врачебной комиссии нуждаются в постоянном постороннем уходе, в 2026 году получают отдельную доплату. Ее размер составляет 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, то есть 1 038 грн ежемесячно. Эта надбавка призвана частично компенсировать расходы на уход и медицинскую помощь.

Доплаты для участников боевых действий

Для участников боевых действий предусмотрена целевая денежная помощь на проживание – 40 грн и ежемесячная государственная адресная помощь к пенсии. Такие выплаты начисляются при условии, что общий размер пенсионных выплат вместе с надбавками не превышает 4 958 грн.

В частности, с 1 марта 2026 года вырастут пенсии для членов семей погибших и пропавших без вести военнослужащих. Минимальный размер выплат для этой категории установлен на уровне 12 810 грн. Также определено, что минимальная пенсия для семей, где выплаты назначены на двух и более лиц, не может быть меньше 10 020 грн. Начиная с 2027 года, такие выплаты планируют регулярно индексировать.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, ежегодная индексация пенсий в Украине с 1 марта 2026 года составит 12,1% – цифру уже назвали в Министерстве социальной политики. При этом следует учитывать, что повышать будут не фактический размер пенсии, а ее "чистый", рассчитанный по формуле размер.

