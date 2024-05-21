Тысячи украинцев лишатся квартир и домов в оккупации: что придумали террористы

На временно неподконтрольных территориях Украины массово отнимают недвижимость граждан, которые погибли, выехали или даже критиковали оккупационные власти или Россию. "Национализировать" планируют больше 13 тысяч квартир, частных домов, коммерческих помещений и недостроенных зданий.

Как говорится в расследовании "Новая газета Европа", власти начали отбирать "бесхозную" недвижимость в 2021 году. Всего за три года было выявлено 13,3 тыс. таких объектов, но больше половины из них – в 2024 году.

Больше всего таких домов – в Мариуполе, где за два года оккупации признали "брошенными" 6,5 тысяч объектов недвижимости. Однако местные жители заметили закономерность: в список "бесхозной" преимущественно попадает недвижимость в недавно оккупированных городах (77,5%) и в самых привлекательных районах.

"В публикуемых администрацией списках выявленного бесхоза обращает на себя внимание расположение этих объектов: только центр или основные дорожные магистрали периферии … Никаких прифронтовых и неблагополучных в плане жилищного обустройства районов. Это наводит горожан на грустные мысли об отжатии имущества у беженцев в корыстных целях", – говорит жительница Горловки Алиса.

Если владельцы таких домов или квартир не оставили соседям ключи, то замок взламывается, а на дверь вешается объявление с требованием подтвердить свое право владения в течение 30 дней. Если этого не будет сделано, недвижимость будет "конфискована".

"Жизнь в Северодонецке не подчиняется даже законам "ЛНР". В пустующие квартиры заселяют и ремонтные бригады, и беженцев из других городов. Администрация нашего города называет данную "акцию" – "помочь всем нуждающимся". Поэтому они считают, что могут идти в обход закона", – говорит местная жительница Елена.

Кроме жилой недвижимостью на временно оккупированных территориях ведется и передел коммерческой собственности. Еще в 2023 году журналисты обнаружили в крупных оккупированных городах больше тысячи украинских агрохолдингов, заводов и горнодобывающих предприятий, которые незаконно присвоила Россия.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на сайте OLX активно размещают объявления о работе, а также аренде и продаже недвижимости на временно оккупированных территориях Украины. Некоторые квартиры были "конфискованы" оккупантами.

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