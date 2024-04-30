На OLX обнаружились десятки объявлений о жилье и работе в оккупации: украинский сайт может помогать с незаконными сделками

На сайте популярного украинского сервиса онлайн-объявлений OLX обнаружились десятки предложений с временно оккупированных территорий Украины. И речь идет не только о продаже подержанных вещей "с рук" – на сайте открыто размещают объявления об аренде и продаже квартир в Мариуполе, Донецке и Крыму, а также предлагают работу в оккупированных регионах страны.

По сути, размещение таких объявлений, можно считать косвенной поддержкой деятельности оккупантов. Площадку используют для заработка на недвижимости, часть которой оккупанты могли забрать у реальных собственников.

Кроме того, аренда и тем более продажа жилья, а также трудоустройство регулируются законом. На оккупированных территориях контроль за этими сферами самовольно установили россияне и коллаборанты, но все сделки, которые там совершают "органы власти", ничтожны с точки зрения украинского законодательства. Также за работников и с продажи недвижимости платятся налоги, которые пополняют бюджет страны-агрессора.

Жилье в оккупации

Мониторинг OBOZ.UA показал, что на портале есть объявления об аренде жилья в оккупированных Мариуполе, Бердянске, а также в Донецке, Луганске. Во всех объявлениях при этом указаны украинские номера телефонов.

В Мариуполе, к примеру, через OLX пытаются сдать 9 квартир. Последнее объявление датировано 16 апреля 2024 года.

В Донецке также пытаются сдать через портал 9 квартир. Последнее объявление разместили 12 апреля – об аренде "двушки" на 12 тыс. грн.

В Бердянске найдено еще 6 объявлений об аренде. Последнее из них датировано 27 апреля.

В Луганске по состоянию на 29 апреля сдают 4 квартиры через OLX. Информацию о последней из них разместили 26 апреля.

В оккупированном Севастополе аренду не предлагают, но зато продают квартиру за 2,9 млн грн. Объявление датировано 25 апреля. В других оккупированных городах тоже есть объявления о продаже жилья.

То есть объявления размещены касательно недвижимости как на территориях, оккупированных в 2022-и году, так и в районах, которые находятся в оккупации еще с 2014 года. И это при том, что "власти" захватчиков во всех этих городах без стеснения отбирают квартиры у законных украинских владельцев. В том числе и для последующей сдачи или продажи. К примеру, не так давно в Мариуполе продавали квартиру, из которой законные хозяева даже не успели вывезти вещи.

В некоторых объявлениях именно о продаже при этом указано, что сделка заключается по украинским документам. "Переоформление по украинским документам или же напишу доверенность в Европе", – говорится в одном из объявлений.

В других объявлениях обещают доставить документы прямо в Мариуполь. "Документы находятся на территории Украины. Быстрая доставка в Мариуполь", – сообщает еще один продавец. То есть в этом случае сделку планируют заключать по оккупационным "правилам".

Работа в оккупации

Кроме недвижимости, на площадке OLX размещают вакансии в оккупированных районах. Установить, легальна ли эта работа, по самим объявлениям трудно. Однако если работодатели действительно оформляют сотрудников на работу, то делают они это, очевидно, по трудовыми "законам" оккупационных "властей". То есть все налоги идут оккупантам.

В Донецке по состоянию на 29 апреля предлагают 15 вакансий. К слову, больше всех среди них риелторов. Также ищут швей, электриков, кассиров, парикмахеров, торговых представителей, сварщиков, подсобных рабочих, водителей.

В разделе Мариуполя на OLX доступна одна вакансия. По ней ищут водителя на трал. "Трудовая книжка, прописка и паспорт должны быть", – говорится в этом объявлении. Очевидно, что речь идет о документах, которые выдают оккупанты, хотя прямо этого и не сказано.

Работу предлагают и в оккупированном Бердянске, на OLX доступно 5 вакансий. Ищут поваров, торговых представителей, сотрудников в магазины, а также стоматологов.

OBOZ.UA уже обратился за комментарием к OLX, чтобы разобраться, как именно портал проверяет объявления и как относится к тому, что услуги могут быть использованы в интересах оккупантов. На момент выхода материала ответ от онлайн-площадки получен не был.

Как сообщал OBOZ.UA, в Мариуполе квартиры в построенных оккупантами новостройках, которые ранее инспектировал президент РФ Владимир Путин, продают по цене в 980 тыс. грн. При этом жилье должны были бесплатно выдавать местным жителям, которые в результате разрушения жилого сектора оккупационными российскими войсками остались без квартир. Такие примеры также были найдены на сайте объявлений OLX.

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