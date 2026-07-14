Цены на популярные среди украинцев овощи резко изменились: к чему готовить кошелек

В Украине заметно дешевеют овощи нового урожая – цены на морковь упали до 28-30 гривен за килограмм, свекла стоит 14-18 гривен, а молодой картофель также подешевел. В то же время огурцы, клубника и вишня подорожали, тогда как помидоры, голубика и абрикосы стали доступнее.

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Об этом сообщают аналитики EastFruit. Пока одни популярные овощи стремительно дешевеют, другие, наоборот, дорожают из-за сокращения предложения или сезонных факторов.

Морковь резко подешевела

Наиболее заметное падение стоимости зафиксировали на рынке моркови нового урожая. Еще неделю назад ее предлагали по 43-47 гривен за килограмм, однако теперь оптовые цены опустились до 28-30 гривен.

Таким образом, всего за короткий период верхний предел стоимости молодой моркови снизился на 17 гривен за килограмм. При этом ситуация с прошлогодней морковью противоположная. Старые запасы постепенно сокращаются, из-за чего верхний предел цены вырос с 35 до 40 гривен за килограмм.

Картофель и свекла также дешевеют

Снижение цен продолжается и в сегменте картофеля нового урожая. Если раньше его максимальная оптовая стоимость достигала 25 гривен за килограмм, то сейчас верхний предел опустился примерно до 15 гривен.

При этом цена на прошлогодний картофель существенно не изменилась. Его продают в среднем по 12–16 гривен за килограмм. Подешевела и свекла — один из основных продуктов традиционного борщевого набора. Ее оптовая стоимость снизилась с 17–20 до 14–18 гривен за килограмм.

Белокочанная капуста стала фактически исключением из общей тенденции. За неделю цены на нее почти не изменились и остались в пределах 20–25 гривен за килограмм.

Огурцы дорожают, а помидоры стали доступнее

На рынке тепличных и сезонных овощей наблюдается иная картина. В частности, заметно подорожали огурцы. Если раньше их продавали по 15–30 гривен за килограмм, то сейчас оптовые цены составляют уже 25–40 гривен. Таким образом, минимальная стоимость продукции выросла сразу на 10 гривен.

Зато помидоры подешевели. Ценовой диапазон снизился с 55–75 до 30–60 гривен за килограмм. Подешевел также сладкий перец.

Рост предложения повлиял и на стоимость других сезонных овощей. Сахарную кукурузу предлагают по 18–25 гривен за початок, а кабачки можно найти по цене до 20 гривен за килограмм.

Баклажаны стоят в пределах 70–100 гривен за килограмм. Кроме того, на украинском рынке подешевела зелень, в частности зеленый лук, укроп и петрушка.

Цены на ягоды также меняются

Заметные ценовые колебания наблюдаются и в фруктово-ягодном сегменте. Больше всего подешевела голубика. Еще неделю назад ее оптовая стоимость находилась в пределах 300–450 гривен за килограмм. Теперь ягоды продают по 250–350 гривен.

Несколько доступнее стала и черника. Ее цена сейчас в основном составляет 280–300 гривен за килограмм. В то же время завершение сезона начало сказываться на стоимости клубники. Если раньше её можно было купить по 120–160 гривен за килограмм, то теперь цены выросли до 135–200 гривен.

Абрикосы дешевеют, а вишня резко подорожала

На рынке косточковых фруктов также нет единой тенденции. Абрикосы подешевели: их стоимость снизилась с 45–120 до 30–110 гривен за килограмм. Снижаются также цены на персики, это происходит на фоне увеличения сезонного предложения продукции.

А вот вишня, напротив, существенно подорожала. Оптовые цены выросли с 60–110 до 100–140 гривен за килограмм. Аналитики связывают такую динамику с сокращением количества продукции на рынке.

В целом сезон нового урожая продолжает влиять на цены на украинском овощном и фруктовом рынке. Увеличение предложения уже сделало ряд базовых продуктов более доступными, однако завершение сезона отдельных ягод и сокращение запасов могут, наоборот, спровоцировать подорожание.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, из-за мощного Эль-Ниньо (аномального потепления Тихого океана, влияющего на погоду во всем мире) в мире могут резко подорожать продукты, в первую очередь — рис, сахар, кофе и пальмовое масло, цены на которые в худшем случае могут вырасти на 50–100% и более. Рост цен ощутят во всем мире, в частности в Европе, а подорожание продовольствия может продолжаться вплоть до 2028 года.

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