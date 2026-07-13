Цены на продукты будут стремительно расти: почему мир может столкнуться с глобальным продовольственным кризисом

Из-за мощного Эль-Ниньо (аномального потепления Тихого океана, влияющего на погоду во всем мире) в мире могут резко подорожать продукты, в первую очередь – рис, сахар, кофе и пальмовое масло, цены на которые в худшем случае могут вырасти на 50–100 % и более. Рост цен ощутят во всем мире, в частности в Европе, а подорожание продовольствия может продолжаться вплоть до 2028 года.

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Об этом пишет The Guardian. Экономисты предупреждают, что погодный цикл Эль-Ниньо 2026–2027 годов может стать чрезвычайно мощным.

Это явление формируется из-за изменения ветров и распространения аномально теплой воды в центральной и восточной экваториальной части Тихого океана. Однако последствия не ограничиваются одним регионом — изменения температуры океана способны влиять на погоду практически по всей планете.

Речь идет о сильной жаре, длительных засухах, аномальных осадках, масштабных наводнениях и штормах. Для сельского хозяйства такие резкие погодные колебания особенно опасны, поскольку могут уничтожать урожаи и сокращать мировые запасы продовольствия.

Продукты могут подорожать почти на 16%

По оценкам аналитиков Goldman Sachs, мощное явление Эль-Ниньо способно спровоцировать рост мировых цен на продовольственные товары на 15,8%. Подорожать могут не только отдельные экзотические продукты. Рост стоимости сырья постепенно будет передаваться по всей продовольственной цепочке — от фермеров и перерабатывающих предприятий до производителей готовой продукции и магазинов.

Например, подорожание зерна влияет на стоимость муки, хлеба и кормов для животных. Более дорогие корма, в свою очередь, могут повышать себестоимость мяса, молока и яиц. Рост цен на пальмовое масло может ударить по огромному количеству готовых пищевых продуктов. Его используют в производстве кондитерских изделий, выпечки, полуфабрикатов и другой переработанной пищи.

Рис, кофе и сахар могут взлететь в цене на 50–100%

Наиболее тревожные прогнозы касаются отдельных сельскохозяйственных культур, особенно чувствительных к изменению температуры и количества осадков. По оценке аналитиков UniCredit, в экстремальном сценарии ценовые шоки для основных продовольственных товаров могут составить от 10% до 50%.

Однако для наиболее уязвимых культур ситуация может быть значительно хуже. В частности, под наибольшим риском оказались:

рис;

пальмовое масло;

сахар;

кофе.

Цены на них, при неблагоприятном развитии событий, могут вырасти на 50–100 % или даже больше. Проблемы возможны также на рынках какао, кукурузы и соевых бобов. А это продукты и сырье, которые активно используются мировой пищевой промышленностью.

Первые тревожные сигналы, по словам аналитиков, уже появляются. В некоторых регионах Индии количество осадков составило лишь около 25% от обычного уровня. В отдельных частях центральной части страны дефицит осадков может достигать 50%.

Отмечается, что это создает риски для выращивания пшеницы, риса и сахарного тростника. Индия является одним из ключевых участников мирового продовольственного рынка. Поэтому проблемы с урожаем могут вынудить власти ограничить экспорт, чтобы в первую очередь обеспечить внутренний спрос.

Кофе, какао и пальмовое масло также под угрозой

В Юго-Восточной Азии засуха может негативно повлиять на производство пальмового масла, что особенно опасно для глобального продовольственного рынка из-за широкого использования этого продукта. Под ударом могут оказаться также плантации кофе и какао.

Причем проблема заключается не только в засухах. Более тёплые и влажные погодные условия в отдельных регионах создают благоприятную среду для распространения болезней растений. Эксперты отмечают, что даже если пик Эль-Ниньо придется на 2026–2027 годы, продовольственный шок может растянуться на гораздо более длительный срок.

Причина кроется в особенностях сельского хозяйства. Различные культуры имеют свои циклы посадки, выращивания и сбора урожая. Если экстремальные погодные условия уничтожают посевы, быстро компенсировать потери невозможно.

Сначала сокращается производство. Затем начинают уменьшаться запасы на складах. После этого страны и компании активнее конкурируют за доступные объемы продукции, что подталкивает цены вверх. Дополнительной проблемой может стать логистика.

Засухи способны снижать уровень воды в реках и каналах, по которым перевозятся огромные объемы зерна и другой сельскохозяйственной продукции. Наводнения, напротив, могут разрушать дороги, железнодорожную инфраструктуру и портовые мощности. Именно поэтому в Goldman Sachs считают, что полное влияние нового Эль-Ниньо на продовольственные цены может окончательно проявиться лишь во второй половине 2028 года.

Мир может потерять сельхозпродукцию на 342 миллиарда долларов

Наихудший сценарий выглядит ещё более угрожающе. По оценкам UniCredit, экстремальное явление Эль-Ниньо может привести к падению мирового сельскохозяйственного производства на 14,3 %. В денежном эквиваленте речь идет о потенциальной потере продукции примерно на 342 миллиарда долларов.

Такое сокращение производства может привести к серьезному дефициту на отдельных товарных рынках. Относительно небольшие перебои с поставками теперь способны вызвать гораздо более сильные колебания цен, чем в предыдущие годы.

Наиболее тяжелыми последствия потенциального продовольственного кризиса могут быть для стран с низким уровнем доходов. Значительная часть населения там уже тратит большую часть своих доходов на еду. Даже небольшое подорожание базовых продуктов в таких странах способно резко увеличить уровень бедности и продовольственной нестабильности.

Однако избежать последствий не смогут и более богатые страны. Например, аналитики прогнозируют, что только из-за глобального продовольственного шока цены на продукты питания в еврозоне могут дополнительно вырасти примерно на 1,3%. Для Европы главным последствием Эль-Ниньо может стать именно подорожание продуктов, даже если самые экстремальные погодные явления будут напрямую обходить отдельные страны региона.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине по итогам июня 2026 года в годовом исчислении (по сравнению с июнем 2025 года) инфляция замедлилась с 8,2% до 7,2% — самого низкого уровня за 2 года. Одним из факторов годового роста цен традиционно было подорожание продуктов питания – на 5,6%.

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