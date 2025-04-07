На рынке труда пенсионеры по весу золота: на какие должности зовут и сколько платят

В 2024 году количество вакансий для пенсионеров в Украине выросло на 33%, а средняя зарплата для них достигла 20 тысяч гривен – почти столько же, сколько и у остальных работников. Чаще всего работодатели ищут водителей, продавцов, охранников, уборщиков, кассиров, грузчиков, менеджеров по продажам, портных и разнорабочих. Ожидается, что в 2025 году эта тенденция будет только усиливаться.

Видео дня

Об этом OBOZ.UA рассказала руководитель "OLX Работа" Мария Абдуллина. Как показывает исследование, самое старшее поколение стало новым источником трудового потенциала для бизнеса в условиях войны.

В течение 2024 года количество вакансий с параметром "подходит лицам пенсионного возраста" выросло на треть – до 54 тысяч. А только за первый квартал 2025 уже размещено более 20 тысяч новых предложений для пенсионеров.

Причина проста: компании ищут стабильные, ответственные и доступные кадры. Именно так часто являются работники почтенного возраста. Особенно активно к сотрудничеству с пенсионерами присоединяются малые предприятия – 29% таких компаний признались, что это способ решить проблему нехватки персонала. Для сравнения: только 13% крупных компаний заявили об аналогичных шагах.

"Бизнес все чаще открывает вакансии для людей постарше, а сами пенсионеры все охотнее откликаются на предложения. В 2024 году количество таких вакансий выросло на 33%, а медианная зарплата достигла 20 тысяч гривен и сопоставима с медианной зарплатой по стране", - отметила Абдуллина.

Чаще всего работодатели ищут водителей, продавцов, охранников, уборщиков, кассиров, грузчиков, менеджеров по продажам, портных и разнорабочих. На эти же вакансии приходится и самое большое количество отзывов от людей постарше. Причем интерес только растет: в 2024 году пенсионеры отзывались на предложения на 23% чаще, чем в 2023 году, и на 41% чаще, чем в 2022-м.

Интересно, что более 48% работающих пенсионеров планируют продолжать работать и дальше. Основная причина – финансовая: украинская пенсия редко позволяет обеспечить даже базовые потребности, поэтому многие вынуждены искать дополнительный доход.

Зарплаты для пенсионеров вполне конкурентоспособны. В 2024 году медианная зарплата в таких вакансиях составляла 18 тысяч гривен, а в начале 2025 – уже 20 тысяч. Это лишь чуть меньше средней зарплаты по стране, которая сейчас достигает 21 500 грн. Самые высокие зарплаты для пенсионеров предлагают в Киевской, Львовской и Закарпатской областях.

Активнее всего предложения для пенсионеров появляются в областях с большими городами – Киевской, Днепропетровской, Львовской, Одесской и Харьковской. Это связано как с концентрацией бизнеса, так и с высоким уровнем конкуренции на рынке труда. В то же время многие пожилые люди не боятся менять место жительства ради стабильной работы – все больше пенсионеров переезжают в большие города или присоединяются к работе дистанционно, где это возможно.

Работодатели все активнее переосмысливают возрастные предубеждения. Если раньше старший возраст воспринимался как барьер для трудоустройства, теперь зрелые работники стали реальным кадровым резервом. И это только начало: эксперты прогнозируют дальнейший рост количества вакансий для пенсионеров в 2025 году.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинскому рынку труда больше не хватает квалифицированных рабочих – в частности швей, токарей, электромонтеров, водителей и сварщиков – а также врачей разных специализаций. Именно эти специалисты критически важны для стабильного функционирования экономики и системы здравоохранения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!