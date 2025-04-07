На рынке труда пенсионеры по весу золота: на какие должности зовут и сколько платят
В 2024 году количество вакансий для пенсионеров в Украине выросло на 33%, а средняя зарплата для них достигла 20 тысяч гривен – почти столько же, сколько и у остальных работников. Чаще всего работодатели ищут водителей, продавцов, охранников, уборщиков, кассиров, грузчиков, менеджеров по продажам, портных и разнорабочих. Ожидается, что в 2025 году эта тенденция будет только усиливаться.
Об этом OBOZ.UA рассказала руководитель "OLX Работа" Мария Абдуллина. Как показывает исследование, самое старшее поколение стало новым источником трудового потенциала для бизнеса в условиях войны.
В течение 2024 года количество вакансий с параметром "подходит лицам пенсионного возраста" выросло на треть – до 54 тысяч. А только за первый квартал 2025 уже размещено более 20 тысяч новых предложений для пенсионеров.
Причина проста: компании ищут стабильные, ответственные и доступные кадры. Именно так часто являются работники почтенного возраста. Особенно активно к сотрудничеству с пенсионерами присоединяются малые предприятия – 29% таких компаний признались, что это способ решить проблему нехватки персонала. Для сравнения: только 13% крупных компаний заявили об аналогичных шагах.
"Бизнес все чаще открывает вакансии для людей постарше, а сами пенсионеры все охотнее откликаются на предложения. В 2024 году количество таких вакансий выросло на 33%, а медианная зарплата достигла 20 тысяч гривен и сопоставима с медианной зарплатой по стране", - отметила Абдуллина.
Чаще всего работодатели ищут водителей, продавцов, охранников, уборщиков, кассиров, грузчиков, менеджеров по продажам, портных и разнорабочих. На эти же вакансии приходится и самое большое количество отзывов от людей постарше. Причем интерес только растет: в 2024 году пенсионеры отзывались на предложения на 23% чаще, чем в 2023 году, и на 41% чаще, чем в 2022-м.
Интересно, что более 48% работающих пенсионеров планируют продолжать работать и дальше. Основная причина – финансовая: украинская пенсия редко позволяет обеспечить даже базовые потребности, поэтому многие вынуждены искать дополнительный доход.
Зарплаты для пенсионеров вполне конкурентоспособны. В 2024 году медианная зарплата в таких вакансиях составляла 18 тысяч гривен, а в начале 2025 – уже 20 тысяч. Это лишь чуть меньше средней зарплаты по стране, которая сейчас достигает 21 500 грн. Самые высокие зарплаты для пенсионеров предлагают в Киевской, Львовской и Закарпатской областях.
Активнее всего предложения для пенсионеров появляются в областях с большими городами – Киевской, Днепропетровской, Львовской, Одесской и Харьковской. Это связано как с концентрацией бизнеса, так и с высоким уровнем конкуренции на рынке труда. В то же время многие пожилые люди не боятся менять место жительства ради стабильной работы – все больше пенсионеров переезжают в большие города или присоединяются к работе дистанционно, где это возможно.
Работодатели все активнее переосмысливают возрастные предубеждения. Если раньше старший возраст воспринимался как барьер для трудоустройства, теперь зрелые работники стали реальным кадровым резервом. И это только начало: эксперты прогнозируют дальнейший рост количества вакансий для пенсионеров в 2025 году.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинскому рынку труда больше не хватает квалифицированных рабочих – в частности швей, токарей, электромонтеров, водителей и сварщиков – а также врачей разных специализаций. Именно эти специалисты критически важны для стабильного функционирования экономики и системы здравоохранения.
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