Три причины купить и три причины отказаться от iPhone 15, если у вас уже есть более старый айфон

Корпорация Apple вот-вот представит iPhone 15, iPhone 15 Plus , iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. По слухам, обновлений в линейке немного. А единого мнения о том, насколько значительны эти новшества, не существует. Главный вопрос: стоит ли обновление того, чтобы выложить 30-50 тыс. грн?

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Поклонники гаджетов от Apple разделились на два лагеря. Одни говорят, что владельцам iPhone 13 и 14 вообще нет причин покупать iPhone 15, другие же уверены – в приобретении новой версии "яблочного" телефона точно есть смысл. Аргументы обеих сторон пересказал TechRadar.

Три причины купить iPhone 15

Устройства Apple iPhone 15 почти наверняка будут одними из лучших когда-либо созданных iPhone, в том числе за счет нескольких важных обновлений. считают аналитики. "Если какой-либо из измененных элементов критически важен для вас, то обязательно следует подумать об обновлении в сентябре", – отмечают специалисты.

1. Порт зарядки USB-C и обновление дизайна

Обновление порта связано с требованиями ЕС. Однако все признаки указывают на то, что компания примет этот новый стандарт зарядки по всему миру – как раз с линейкой iPhone 15.

Помимо обеспечения большей совместимости между зарядными устройствами (в 2023 году каждый новый телефон и ноутбук будет оснащен зарядкой USB-C), принятие Apple этого стандарта принесет ощутимые улучшения в скорости передачи данных. Например, iPhone 15 Pro будет предлагать скорость передачи данных либо 20 Гбит/с, либо 40 Гбит/с, что означает значительное улучшение по сравнению с максимальной скоростью передачи данных 480 Мбит/с.

Новый разъем приведет и к изменению дизайна смартфонов. Кроме самого разъема, изменятся и другие элементы. Так, по слухам, все четыре модели iPhone 15 получат изогнутые края в стиле iPhone 11.

Также iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max могут будут получить титановые боковые стороны , что сделает их легче и долговечнее, чем их предшественники. Последние два телефона также могут получить лицевую панель дисплея толщиной всего 1,5 мм и новую многофункциональную кнопку действия.

"Другими словами, если у вас есть iPhone 14 Pro или iPhone 13 Pro, вы можете ожидать, что iPhone Pro-класса этого года будут легче, сильнее и практичнее (с точки зрения зарядки), чем устройство, которое вы сейчас используете", – резюмируют эксперты.

2. Увеличение срока службы батареи

Phone 14 Pro, iPhone 13 Pro и гаджеты Max из тех же линеек предлагают довольно хорошее время автономной работы. Но, по слухам, все iPhone 15 будут иметь значительно более емкие и живучие батареи:

у iPhone 15 – на 18% больше;

Phone 15 Plus и iPhone 15 Pro – на 14%;

iPhone 15 Pro Max – на 12%.

Теоретически, эти улучшения емкости должны привести к увеличению срока службы батареи для каждой модели. В отчетах также указывается, что переход на USB-C может облегчить зарядку мощностью до 35 Вт на некоторых моделях iPhone 15. В настоящее время стандартный iPhone 14 ограничен мощностью зарядки 20 Вт, а iPhone 14 Pro Max – 27 Вт. Для полной зарядки последнего требуется около двух часов.

3. Обновления камеры iPhone 15 Pro Max

Каждый год в последних iPhone от Apple появляются традиционные улучшения камеры, но в 2023 году крупные обновления, похоже, предназначены исключительно для iPhone 15 Pro Max.

Так, iPhone 15 Pro Max может получить телеобъектив с переменным зумом, подобный тому, который может быть в Samsung Galaxy S24 Ultra (ожидается в начале 2024 года). Камеры с переменным оптическим зумом исключительно редки среди современных смартфонов – Sony Xperia 1 IV использует такую ​​камеру, но она способна масштабировать только от 3,5x до 5,2x.

Также ходят слухи, что iPhone 15 Pro Max будет поставляться с увеличенным сенсором Sony IMX903 1/1,14, который станет самым большим сенсором камеры, когда-либо использовавшимся в iPhone. Кроме того, iPhone 15 Pro Max будет иметь более продвинутые возможности обработки изображений, а также может появиться фронтальная камера с двумя объективами.

Три причины не покупать iPhone 15

Тем не менее, наверняка найдутся вещи, которые в новых iPhone от Apple не будут улучшены. И это факт, который стоит иметь в виду на фоне ежегодной истерии по поводу обновления "Айфонов".

1. Дисплеи остаются прежними

Помимо добавления Dynamic Island (выреза в экране) на стандартных iPhone 15 и iPhone 15 Plus, дисплеи останутся такими же как в 14-й версии. Например:

стандартный iPhone 15, скорее всего, сохранит 6,1-дюймовый OLED-дисплей Super XDR iPhone 14 с тем же разрешением 2532 x 1170 пикселей и статической частотой обновления 60 Гц;

iPhone 15 Pro будет оснащен 6,1-дюймовым OLED-экраном Super Retina XDR 14 Pro, который предлагает разрешение 2556 x 1179 пикселей и адаптивную частоту обновления 1-120 Гц. 6,7-дюймовый эквивалент его предшественника.

Это действительно превосходные дисплеи, но по большей части они не были улучшены со времен линейки iPhone 13, и линейка iPhone 15 вряд ли это изменит. Итак, если вас воодушевляет перспектива более яркого и живого экрана iPhone (если такое вообще возможно), вероятно, придется подождать до выхода iPhone 16.

2. Нет ощутимого увеличения производительности

Новые iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, разумеется, будут оснащены мощными процессорами. Но обновления чипсетов Apple теперь больше связаны с долговечностью, чем с фактическим ощутимым увеличением производительности.

Ожидается, что iPhone 15 и iPhone 15 Plus унаследуют A16 Bionic, а iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max наверняка получат A17 Bionic (который может похвастаться результатами тестов , сравнимыми с лучшими MacBook от Apple). То есть большинство iPhone высшего уровня остаются исключительно быстрыми устройствами, способными одновременно манипулировать множеством приложений, и iPhone 15 вряд ли будет быстрее, чем, скажем, iPhone 13 Pro.

Конечно, iPhone, оснащенный процессорами Apple A16 и A17, прослужит дольше iPhone с чипсетами старшего поколения. Но iPhone в принципе известны тем, что сохраняют высокий уровень производительности даже после того, как их заменили модели нового поколения.

3. Цена будет выше, чем когда-либо

По словам источников, производство iPhone 15 будет на 12% дороже, чем iPhone 14, а производство iPhone 15 Pro будет на целых 20% дороже, чем iPhone 14 Pro. Эти затраты очевидно повлияют на розничную цену всех четырех моделей iPhone 15.

Учитывая это, вопрос соотношения цены и качества станет еще более важным для серии iPhone 15. Кроме того, анонс новой линейки особенно потому, что ее анонс неизбежно приведет к снижению цен на существующие модели iPhone 13 и 14.

Когда выходит iPhone 15 и какая цена?

Apple представит iPhone 15 12 сентября 2023 в 20:00 по киевскому времени. Прямой эфир из Apple Park в Калифорнии будет доступен всем желающим на веб-сайте Apple и канале YouTube.

В сети ранее разлетались слухи о ребрендинге iPhone 15 Pro Max: Apple якобы хочет сменить название на "Ultra". Главный инсайдер Apple Марк Гурман не подтвердил этот прогноз, заявив, что компания сохранит название Pro Max.

Пока что стоимость линейки iPhone 15 только предположительная, точные суммы будут озвучены после презентации и появления гаджетов в Украины. Кроме того, может сыграть роль курсовая разница.

Интересно, что на днях акции Apple (stock price) упали после решения Китая расширить запрет на использование iPhone. Так, официальный Пекин приказал сотрудникам некоторых центральных правительственных учреждений прекратить использовать мобильные телефоны Apple на работе.

"Китай является важнейшим рынком для Apple не только потому, что это сверхважный производственный центр, но и потому, что страна становится все более важным источником доходов", – рассказала Reuters Сюзанна Стритер, руководитель отдела финансов и рынков Hargreaves Lansdown. Так, Apple получает почти пятую часть своего дохода из этой страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, впервые iPhone будет иметь порт USB-C вместо фирменного разъема Apple Lightning. Также с высокой вероятностью iPhone 15 Pro и Pro Max будут иметь титановую рамку и алюминиевый корпус.

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