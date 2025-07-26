Требования для выхода на пенсию в Украине изменят: какое условие должен выполнить каждый

В Украине с 2026-го для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь не менее 33 лет стажа. Норма по стажу возрастет на 12 месяцев: в этом году необходимо иметь не менее 32 лет стажа.

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Об этом говорится в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Ст 26 закона предусматривает поэтапное увеличение требований по стажу. Уже с первого января 2028-го вовремя (то есть в 60 лет) смогут выйти на пенсию только те, кто имеет от 35 лет стажа. Требование растет ежегодно на 12 месяцев. В этом году составляет 32 года.

Год выхода на пенсию Минимальный стаж для выхода на пенсию в 60 лет Минимальный стаж для выхода на пенсию в 63 года Минимальный стаж для выхода на пенсию в 65 лет 2025 32 года 22 года 15 лет 2026 33 года 23 года 15 лет 2027 34 года 24 года 15 лет 2028 35 лет 25 лет 15 лет

Важное:

средний стаж украинцев составляет 33 года 9 месяцев (данные ПФУ), поэтому в следующем году все еще большинство украинцев сможет выходить на пенсию вовремя;

поэтому в следующем году все еще большинство украинцев сможет выходить на пенсию вовремя; массовая проблема с выполнением условий может возникнуть в 2027 году;

в прошлом году на пенсию в 60 лет не смогли выйти 27,4% тех, кто достигал пенсионного возраста;

прошлом году на пенсию все больше украинцев будет вынуждено работать до 63 или даже 65 лет.

Как будут назначать пенсию

В ПФУ объяснили: украинцы могут обращаться за пенсией тогда, когда выполнили условия по стажу. "Мужчине 60 лет исполняется 01.02.2025. Приобретенный страховой стаж на эту дату – 31 год 6 месяцев. Необходимый страховой стаж – 32 года. Мужчина работает. Если, например, работая, он приобретет еще 6 месяцев страхового стажа, то обратиться за назначением пенсии он сможет после приобретения страхового стажа 32 лет. Пенсия будет назначена с даты обращения", – говорится в приведенном на сайте ПФУ примере.

Пенсия по возрасту назначается автоматически или по обращению человека. Пенсия по возрасту, со дня, следующего за днем достижения возраста 60 лет, может назначаться автоматически (без обращения лица), если в реестре застрахованных лиц есть сведения о стаже, приобретенном до 2004 года.

Согласно данным ПФУ, средняя пенсия в стране составляет 6410,1 грн. При том львиная доля пенсионеров получает значительно меньшие выплаты: до 4 тыс. грн получают 3 623 145 человек (35,3% от общего количества пенсионеров); до 5 тыс. грн получают 5 724 553 человек (55,8% от общего количества пенсионеров).

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026 года ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет увеличат с 32 до 33 лет. В то же время для выхода на пенсию в 63 года вместо 22 лет необходимо иметь 23 года стажа.

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