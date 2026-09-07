Таких цен не было с 2022 года: продукты во всём мире заметно подорожали

Цены на продукты питания в мире подскочили до самого высокого уровня с конца 2022 года: в августе продовольствие подорожало на 1,9%, а сахар сразу на 11,9%, тогда как пшеница уже на 15% дороже, чем в прошлом году. На мировые цены давят проблемы с урожаями и погодой, а также трудности с экспортом украинского зерна из-за обострения боевых действий в Черном море.

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Об этом говорится в докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Эксперты отмечают, что любые проблемы в крупных странах-производителях могут быстро сказываться на стоимости продуктов в разных частях мира.

Сахар за месяц подорожал почти на 12%

Одним из главных факторов августовского роста стал сахар. За месяц его мировая цена выросла сразу на 11,9%. Такое резкое подорожание связывают прежде всего с опасениями относительно будущих поставок. Для рынка важны не только фактические объемы продукции, имеющиеся в настоящее время, но и ожидания относительно будущего урожая.

Если трейдеры и производители ожидают дефицита, цены могут начать расти ещё до того, как нехватка продукции фактически возникнет. Ещё одним важным фактором стала ситуация на зерновом рынке.

В августе цена на пшеницу выросла на 2,6% за месяц. При этом по сравнению с прошлым годом пшеница уже стоит примерно на 15% дороже. Для Украины это особенно важно, ведь страна остается одним из заметных участников мирового аграрного рынка и крупным экспортером зерновых.

Украина стала одним из факторов мирового подорожания

Особую роль в нынешней ситуации играет война в Украине. С середины июля 2026 года боевые действия в акватории Черного моря обострились. Отмечается, что это создает дополнительные трудности для экспорта украинского зерна и усиливает неопределенность в отношении будущих поставок.

Для международного рынка важно не только то, сколько зерна вырастили украинские фермеры, но и то, сможет ли эта продукция беспрепятственно дойти до покупателей. Если экспортные маршруты работают с перебоями, на мировом рынке возникают опасения относительно сокращения доступного предложения, а это, в свою очередь, может стимулировать рост цен.

Европе грозит новый продовольственный дефицит

Дополнительное давление на рынок создают погодные условия в Европе. Континент переживает последствия нескольких волн сильной жары, которые негативно сказались на урожаях в ряде регионов. Если производство сократится, европейским странам может понадобиться больше импортной продукции.

Проще говоря, если урожай в Европе будет меньше, ей придётся активнее закупать продукцию за рубежом. В результате за одно и то же количество зерна и других товаров будут конкурировать больше покупателей, что может дополнительно подтолкнуть цены вверх.

Проблемы с погодой и поставками уже отражаются в прогнозах мирового производства. ФАО снизила оценку глобального производства зерна в 2026 году до 2,98 млрд тонн. По оценкам организации, это будет самое значительное годовое сокращение производства с 2018 года.

Мировые цены зависят не только от урожая

На первый взгляд может показаться, что стоимость продуктов определяется исключительно тем, сколько их вырастили фермеры. На самом деле на цены влияет гораздо больше факторов, среди которых:

погодные условия;

объемы мирового урожая;

проблемы с экспортом;

геополитическая ситуация;

стоимость транспортировки;

спрос в крупных странах-импортерах;

запасы продовольствия;

ожидания трейдеров относительно будущих поставок.

Еще одной проблемой может стать погодный феномен Эль-Ниньо. По оценкам экспертов, риск его чрезвычайно мощного проявления означает, что погодные риски для аграрного сектора могут сохраняться и в дальнейшем.

Эль-Ниньо способно изменять погодные условия в разных частях планеты, влияя на температуру, количество осадков и условия выращивания сельскохозяйственных культур. Для фермеров это означает большую неопределенность. В одном регионе могут возникать засухи, в другом — чрезмерные осадки, а следствием этого становится нестабильность урожаев.

Подорожают ли продукты в Украине

Рост мировых цен не означает автоматического и мгновенного подорожания всех продуктов в украинских магазинах. На внутренние цены влияют также курс гривны, внутреннее производство, себестоимость продукции, логистика, затраты на энергию, спрос населения и конкуренция между продавцами. Однако длительный рост мировых цен на зерно, сахар и другую сельскохозяйственную продукцию может оказывать дополнительное давление и на украинский рынок.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцев массово пугают сообщениями о пустых полках в супермаркетах, исчезновении круп, масла, консервов и других продуктов, из-за чего может сложиться впечатление, что стране грозит продовольственный дефицит. На самом деле продуктов в Украине достаточно – проблема возникла из-за российских ударов по складам и логистике, поэтому отдельные товары могут временно не успевать попадать на полки.

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