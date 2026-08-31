Пустые полки и дефицит продуктов? Украинцам объяснили, что на самом деле происходит в супермаркетах

Украинцев массово пугают сообщениями о пустых полках в супермаркетах, исчезновении круп, масла, консервов и других продуктов, из-за чего может сложиться впечатление, что стране грозит продовольственный дефицит. На самом деле продуктов в Украине достаточно – проблема возникла из-за российских ударов по складам и логистике, поэтому отдельные товары могут временно не успевать поступать на полки, а магазины уже перестраивают поставки и вводят ограничения на крупные закупки.

Видео дня

О том, какова ситуация на самом деле, рассказала исполнительный директор Ukrainian Food Retail Alliance Наталья Петровская в комментарии СМИ. Сообщения о ситуации в супермаркетах в последние дни начали появляться одно за другим.

В частности, местные СМИ сообщали о пустых полках в METRO в Кривом Роге. Ранее компания предупреждала о возможных проблемах с поставками из-за российских атак на складскую инфраструктуру.

Параллельно в информационном пространстве начали распространяться сообщения о якобы "Голодных играх" за продуктами. В таких публикациях утверждалось, что во Львове и Одессе в METRO якобы опустели полки, а в Луцке аналогичная ситуация наблюдается в "Сильпо".

В некоторых сообщениях перечислялись товары, которые якобы стало сложно найти: картофель, крупы, овощи, подсолнечное масло, мука и консервы. Отдельно начали распространяться видео из магазинов в разных городах Украины. Из-за большого количества таких публикаций может сложиться впечатление, что страну охватил масштабный дефицит продуктов.

Продуктов в Украине достаточно

Петровская пояснила, что нынешнюю ситуацию не стоит называть продовольственным кризисом. По ее словам, продуктов питания в Украине пока достаточно. Основная проблема заключается в другом — в нарушении логистических цепочек из-за российских атак на склады и другую инфраструктуру продовольственного ритейла.

То есть проблема заключается не в том, что в стране закончилась еда. Проблема в том, что часть товаров стало сложнее и дольше доставлять с места производства или хранения непосредственно в магазины.

Именно поэтому в одном супермаркете тот или иной товар может временно исчезнуть с полки, тогда как в другом магазине того же города или района он будет в наличии. Фактически покупатель видит последнее звено большой цепочки поставок. Если где-то в этой цепочке поврежден склад или распределительный центр, магазин может временно не получить необходимый объем продукции.

Одной из главных проблем для украинского ритейла стали систематические атаки на логистические объекты. На складах крупных торговых сетей хранятся значительные запасы продукции, которые затем распределяются между десятками или сотнями магазинов. Уничтожение или повреждение такого объекта автоматически создает проблемы для большого количества торговых точек.

Петровская отметила, что Россия значительно усилила удары именно по логистическим складам продовольственного ритейла. Помимо складов самих торговых сетей, под удары попадают и производственные предприятия украинских компаний. Поэтому проблемы возникают сразу на нескольких этапах — от производства до хранения и доставки.

Почему в одном магазине товар есть, а в другом — нет

Ситуация с пустыми полками также объясняется особенностями работы крупных торговых сетей. Раньше значительная часть продукции централизованно поступала в распределительные центры. Оттуда её уже развозили по магазинам.

Если такой центр повреждается, нарушаются сразу несколько направлений поставок. Теперь компаниям приходится перестраивать маршруты. Часть товаров могут везти напрямую от производителя в конкретный магазин или использовать другие склады.

Процесс не происходит мгновенно. Именно поэтому в течение определенного периода в одних торговых точках может быть достаточно продукции, а в других — возникать временные перебои. То есть пустая полка сама по себе еще не свидетельствует о дефиците товара в стране.

АТБ действительно ограничила продажу отдельных товаров

Еще одна причина, по которой в сети начали говорить о возможном дефиците, — введение ограничений на продажу отдельных товаров. С 28 августа в сети АТБ начали действовать лимиты на покупку некоторых категорий продукции в одном чеке.

Ограничения распространяются как на покупки в обычных магазинах, так и на онлайн-заказы. В перечень товаров, на которые распространяются лимиты, вошли:

куриные яйца;

мясные и рыбные консервы;

морепродукты;

подсолнечное масло;

уксус;

соль;

сода;

сахар;

крупы;

макаронные изделия;

хлопья;

крахмал;

продукты быстрого приготовления;

пищевые концентраты;

товары для выпечки.

В частности, для яиц установлено ограничение – не более 6 кг/штук в одном чеке. Сеть также предупреждает, что попытки обойти установленные лимиты путем оформления нескольких чеков подряд могут блокироваться.

На первый взгляд ограничения могут выглядеть как признак того, что продуктов не хватает. Однако в нынешней ситуации это скорее способ не допустить массовой закупки отдельных позиций одними покупателями.

Если люди начинают скупать товары впрок из-за страха дефицита, возникает ажиотажный спрос. В результате те, кто придет в магазин позже, действительно могут не найти определенную продукцию.

Есть ли риск роста цен

Проблемы с логистикой потенциально могут повлиять и на цены, ведь альтернативные маршруты и доставка напрямую от производителей могут обойтись бизнесу дороже. Однако говорить о неизбежном резком скачке цен на все продукты сейчас нет оснований.

По словам Петровской, в августе, несмотря на атаки на логистические склады, значительного скачка цен на продукты питания не наблюдалось. В то же время делать долгосрочные прогнозы сложно. Многое будет зависеть от того, насколько быстро ритейлеры и производители смогут адаптироваться к новым атакам.

Если бизнес продолжит перестраивать цепочки поставок и использовать прямые поставки, это может помочь минимизировать последствия повреждения складской инфраструктуры. Скорость восстановления ассортимента будет зависеть прежде всего от безопасности логистической инфраструктуры.

Если бы повреждения складов были единичными, торговые сети могли бы быстро перестроить маршруты. Однако проблема заключается в том, что атаки продолжаются, а значит, компаниям приходится постоянно адаптировать уже перестроенную систему.

Именно поэтому в отдельных магазинах еще некоторое время могут возникать перебои с конкретными товарами. Однако ритейлеры уже работают над тем, чтобы обеспечить магазины в первую очередь товарами первой необходимости.

По словам представительницы Ukrainian Food Retail Alliance, основные социальные товары должны оставаться на полках. Возможны временные задержки с их доставкой, но говорить об отсутствии продовольствия в Украине пока нет оснований.

Нужно ли сейчас запасаться продуктами

Представители ритейла советуют украинцам не скупать продукты в больших объемах. Причина проста – дополнительный ажиотаж лишь создает лишнюю нагрузку на систему, которая и без того работает в условиях поврежденной логистической инфраструктуры.

Поэтому покупать продукты стоит в привычных для семьи объемах. Если какого-то товара нет в одном магазине, это не означает, что его нет в Украине — он может быть в другой торговой точке или ожидаться в очередной поставке.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Россия полностью уничтожила 10 торговых центров "Эпицентра", а прямые убытки компании уже превысили 1 млрд долларов и продолжают расти. Несмотря на потерю более 400 тысяч квадратных метров складских площадей украинского бизнеса, компании перестраивают логистику, чтобы не допустить массового дефицита товаров и резкого скачка цен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!