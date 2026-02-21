Суд обязал РФ выплатить компенсацию украинцу, который дважды пострадал от российской агрессии: подробности беспрецедентного дела

Голосеевский районный суд города Киева принял решение, которое обязывает страну-агрессора Россию выплатить гражданину Украины денежную компенсацию за моральный ущерб, причиненный вооруженной агрессией против Украины. Речь идет о жителе временно оккупированного Донецка Александре Лустине, который дважды убегал от войны в нашей стране – суд согласился, что именно РФ должна возместить украинцу 35 тысяч евро морального вреда.

В национальном антикоррупционном портале решение по делу №752/20966/25 назвали "беспрецедентным". Правда, самого решения в соответствующем реестре еще нет, есть только вызов страны-агрессора в суд.

Дважды беглец от войны

Александр Лустин с 2007 года проживал в собственной квартире в Донецке. Однако с началом российской оккупации в 2014 году его жизнь "превратилась в выживание", сообщает "Антикор".

Не выдержав жизни в оккупации, в 2018 году мужчина, рискуя жизнью, выехал в Киев, где получил статус внутренне перемещенного лица. Практически все имущество украинца осталось на неподконтрольной Украине территории. Более того, мужчина годами не может увидеть родных, которые остались в оккупации.

Однако в 2022 году война настигла Александра и на Киевщине – во время активной фазы вторжения мужчина "снова оказался в эпицентре боевых действий".

Беспрецедентное решение

Истец утверждает, что постоянные воздушные тревоги, жизнь в бомбоубежищах, обстрелы критической инфраструктуры и ежедневный стресс привели к существенному ухудшению здоровья, проблемам с памятью и эмоциональному истощению.

"Беспрецедентным" стал тот факт, что киевский суд преодолел судебный иммунитет страны-агрессора РФ как государства. В частности, опираясь на практику Большой Палаты Верховного Суда Украины, судья Голосеевского райсуда признала, что осуществив вооруженную агрессию, Россия вышла за пределы своих суверенных прав и нарушила устав ООН. Поэтому она не может ссылаться на иммунитет для избежания ответственности.

При определении размера компенсации суд также опирался на практику Европейского суда по правам человека (дело-прецедент "Луизиду против Турецкой республики", 1998 год), где за незаконное лишение доступа к имуществу из-за оккупации Северного Кипра судьи назначили похожую сумму компенсации.

Что именно решил суд

Таким образом, Голосеевский суд полностью удовлетворил исковые требования истца и постановил взыскать с РФ в пользу Александра Лустина моральный ущерб в размере 1 652 045 грн 50 коп. (эквивалент 35 000 евро по курсу НБУ на момент подачи иска).

Как сообщал OBOZ.UA, недавно у украинских судов появилось еще одно беспрецедентное решение. А именно – пленный российский военный Владимир Иванов получил пожизненное заключение за расстрел двух украинских военнопленных в Курской области. Это первый приговор украинского суда за военные преступления россиян на Курщине, то есть на собственной территории.

