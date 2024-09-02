Суд арестовал деньги попавшегося на коррупции бывшего замминистра энергетики: сумма большая

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) наложил арест на наличные средства, изъятые в результате обысков по делу бывшего замминистра энергетики Александра Хейла. В частности, были арестованы 32 500 долларов самого Хейло.

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Об этом сообщил журналист Олег Новиков. Он отметил, что также под арест попали:

37 180 евро и почти 3,7 млн ​​грн бывшего директора государственного предприятия "Селидовуголь" Сергея Кобыляцкого;

91 650 долларов Кобыляцкого – из которых 40 000 "предварительно идентифицированы как часть неправомерной выгоды";

9,77 млн грн и 100 000 долларов (предварительно идентифицированы как часть неправомерной выгоды) управляющего директора ООО "Николаевская электроснабжающая компания" Евгения Лута.

"На наличные по делу Хейла наложили арест. Сейчас найдено 142 тыс. долларов неправомерной выгоды, еще 158 тыс. долларов ищут. Следствие предполагает, что 9,77 млн грн Лута могут быть этой суммой после обмена валют. Пока это выясняют", – говорится в сообщении.

Напомним: ранее в Минэнергетики разгорелся скандал с уже бывшим заместителем главы министерства Александром Хейло. Его задержали при получении взятки в 500 тыс. долларов, после чего по инициативе министерства уволили с должности.

Хейло подозревают в организации масштабной схемы с незаконным вывозом горнодобывающего оборудования из прифронтового района. Вместе с ним были задержаны еще три человека.

Как сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ), Хейло предложил руководителю угольного госпредприятия в западном регионе за 500 тыс. долларов обеспечить передачу на хранение с возможностью использования ценного оборудования для добычи угля из шахт ГП на востоке. Речь шла фактически о спасении этого оборудования, поскольку оно находилось неподалеку от зоны боевых действий.

"Средства должны были передаваться пятью частями по 100 тыс. долларов на каждой встрече. Во время передачи третьего транша взятки одному из пособников его разоблачили на горячем", – пояснили в НАБУ.

Операция по задержанию четырех участников сделки проводилась совместными усилиями НАБУ, САП, СБУ и Киевской областной прокуратуры. В настоящее время им сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины. Если их признают виновными, им грозит заключение на срок от 8 до 12 лет.

После этого Кабинет министров уволил Александра Хейло с должности замминистра энергетики – инициатором этого решения стало само министерство. А ВАКС взял его под арест.

Также ВАКС отправил проходящего по делу бывшего гендиректора госпредприятия "Селидовуголь" Сергея Кобыляцкого под круглосуточный домашний арест. Также суд заключил под стражу управляющего директора ООО "Николаевская электроснабжающая компания" Евгения Лута.

Помимо этого, сообщал Олег Новиков, доверенным лицом экс-замминистра являлся Сергей Пилипчук – который передавал деньги Хейло. И также проходит по делу..

Как сообщал OBOZ.UA, также Хейло оказался кумом Сергея Кузяры – связанного с предателем Украины Виктором Медведчуком. В настоящее время его подозревают в госизмене за торговлю углем с террористическими "Л/ДНР" и содействие террористическим организациям.

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