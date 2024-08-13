Коррупция в Минэнергетики. Экс-руководителя госпредприятия отправили под домашний арест: названо имя

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отправил бывшего гендиректора госпредприятия "Селидовуголь" Сергея Кобыляцкого под круглосуточный домашний арест. Он проходит по делу экс-замминистра энергетики Александра Хейло, которого задержали при получении взятки в 500 тыс. долларов.

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Об этом сообщил журналист Олег Новиков. Он отметил: кроме того, суд возложил на Кобыляцкого ряд обязанностей – в частности:

носить электронный браслет;

сдать загранпаспорта и т.д.

"Также суд заключил под стражу управляющего директора ООО "Николаевская электроснабжающая компания" Евгения Лута. Альтернатива – 7 млн ​​грн залога. В настоящее время ко всем подозреваемым в деле применены меры пресечения", – говорится в сообщении.

Что известно о коррупции экс-замминистра энергетики Александра Хейло

Самого же Хейло задержали 12 августа при получении взятки в 500 тыс. долларов. Его подозревают в организации масштабной схемы с незаконным вывозом горнодобывающего оборудования из прифронтового района. Вместе с ним были задержаны еще три человека.

Как сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ), Хейло предложил руководителю угольного госпредприятия в западном регионе за 500 тис. долларов обеспечить передачу на хранение с возможностью использования ценного оборудования для добычи угля из шахт ГП на востоке. Речь шла фактически о спасении этого оборудования, поскольку оно находилось неподалеку от зоны боевых действий.

"Средства должны были передаваться пятью частями по 100 тыс. долларов на каждой встрече. Во время передачи третьего транша взятки одному из пособников его разоблачили "на горячем", – пояснили в НАБУ.

Операция по задержанию четырех участников сделки проводилась совместными усилиями НАБУ, САП, СБУ и Киевской областной прокуратуры. В настоящее время им сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины. Если их признают виновными, им грозит заключение на срок от 8 до 12 лет.

После этого Кабинет министров уволил Александра Хейло с должности замминистра энергетики – инициатором этого решения стало само министерство. А ВАКС взял его под арест – при этом среди прочего фактически запретив общаться с Кобыляцким.

Как сообщал OBOZ.UA, также Хейло оказался кумом Сергея Кузяры – связанного с предателем Украины Виктором Медведчуком. В настоящее время его подозревают в госизмене за торговлю углем с террористическими "Л/ДНР" и содействие террористическим организациям.

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