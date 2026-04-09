Страдают даже сами поляки: правительство Навроцкого просят вернуть льготы для беженцев из Украины

Отмена спецрежима для беженцев из Украины в Польше ударила по наименее защищенным категориям граждан, поэтому льготы нужно вернуть. Не имея доступа к бесплатной медицинской помощи, многие из них теряют возможность заботиться о своем здоровье, что создает риски для их жизни. Кроме того, сами поляки тоже почувствовали последствия такого решения.

Как сообщает in Poland, об этом говорится в письме, с которым обратились в профильные министерства активисты. Инициаторами обращения выступили ряд организаций, в частности:

Союз украинцев в Польше;

Homo Faber;

Фонд Польского миграционного форума.

Они призвали правительство Польши срочно пересмотреть решение и восстановить предыдущий механизм поддержки. Согласно новым правилам, номер PESEL со статусом UKR больше не гарантирует права на лечение.

Возможные последствия

Новые ограничения больше всего ударили по социально уязвимым категориям, в частности пенсионерам и тяжелобольным, отмечают активисты. А отсутствие доступа к лечению создает реальные риски для жизни, ведь многие люди не имеют возможности самостоятельно оплачивать медицинские услуги.

К тому же после 5 марта медицинские учреждения начали выставлять счета незастрахованным пациентам. Зато значительная часть из них остается неоплаченной.

Реакция NFZ

В Национальном фонде здравоохранения (NFZ) на это ответили, что правила для беженцев приблизили к тем, которые распространяются на граждан Польши. То есть они могут иметь доступ к медицинским услугам, но для этого нужно страхование, которое можно получить через:

трудоустройства;

добровольные взносы;

другие законные основания;

переводом пенсии в Польшу (для пенсионеров).

Правительство объясняет нововведение необходимостью уменьшения финансовой нагрузки на систему здравоохранения, ведь расходы на лечение беженцев за последние годы достигли миллиардов злотых. Несмотря на это, общественные организации настаивают на поиске компромиссного решения, которое позволит защитить наиболее уязвимые группы населения.

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинским беженцам в Польше со статусом PESEL UKR нужно обновить персональные данные до 31 августа, обратившись в местные органы власти с действующим паспортом. Если этого не сделать, есть риск потери подтверждения статуса и связанных с ним прав на временную защиту.

