Украинцам в Польше напомнили о важной процедуре: кто может потерять временную защиту

Украинским беженцам в Польше со статусом PESEL UKR нужно обновить персональные данные до 31 августа 2026 года, обратившись в местные органы власти с действующим паспортом. Если этого не сделать, есть риск потери подтверждения статуса и связанных с ним прав на временную защиту.

Видео дня

Об этом сообщило посольство Украины в Польше. Согласно сообщению, из-за изменений в польском законодательстве актуализация данных стала обязательной процедурой для части украинцев.

Игнорирование этого требования может иметь серьезные последствия вплоть до потери статуса. Обновление данных необходимо не всем, а лишь тем гражданам, у которых информация в реестре может быть устаревшей или неполной. В частности, это касается тех, кто:

получал номер PESEL по паспорту, который уже утратил силу или был заменен;

оформлял PESEL без загранпаспорта (например, по свидетельству о рождении);

после получения PESEL изготовил новый документ, удостоверяющий личность;

изменил персональные данные – например, фамилию.

Отдельное внимание стоит уделить детям, если ребенок получил PESEL без паспорта или позже ему оформили документ, данные также нужно обновить . Для актуализации информации необходимо лично обратиться в местный орган власти, так называемый Urząd gminy или Urząd miasta. Процедура включает несколько простых шагов:

подать действующий загранпаспорт;

обновить персональные данные в системе;

в случае необходимости – сдать отпечатки пальцев.

Важно, что обратиться можно в любой орган по месту пребывания, а не только по месту регистрации. Обновить данные необходимо до 31 августа 2026 года, это крайний срок, после которого могут возникнуть проблемы с подтверждением статуса.

Специалисты советуют не откладывать процедуру на последние недели, ведь ближе к дедлайну возможны очереди и перегрузка административных учреждений. Реестр PESEL является ключевым инструментом для идентификации личности в Польше. Именно на его основе подтверждается статус UKR, который дает доступ к:

социальным выплатам;

медицинским услугам;

образованию;

легальному пребыванию в стране.

Если данные в реестре не соответствуют действительным документам, система может не подтвердить статус. В частности, это в свою очередь, может привести к потере прав, которые предоставляет временная защита.

Отдельно в дипломатическом учреждении отмечают, что если гражданин находится за границей и не имеет действующего загранпаспорта, его нужно срочно оформить. Без актуального документа обновить данные будет невозможно, а это создает риски для легального пребывания в стране.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, около 1100 украинцев уже управляют магазинами Żabka, и только за год к ним присоединились почти 600 новых предпринимателей. В результате каждый десятый магазин сети в Польше работает под управлением украинцев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!