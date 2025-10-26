Стоит ли скупать доллары: украинцам рассказали, во что лучше вкладывать деньги

В экспертной среде не советуют украинцам вкладывать все свои сбережения только в доллары. Более того, там также предостерегают от инвестирования лишь в валюту. По словам специалистов, оптимальным вариантом будет вложить в этот инструмент лишь до 30% сбережений. Причем 50% этих средств советуют вложить в гривневые инструменты с фиксированной доходностью.

В частности, речь идет о депозитах. А кроме того, об облигациях внутреннего государственного займа (ОВГЗ), говорится в материале OBOZ.UA.

В частности, ОВГЗ, по словам экономического эксперта Сергея Фурсы, являются привлекательным инструментом для инвестиций из-за их высокой доходности, а также фактического удержания курса доллара Нацбанком. В частности, эксперт отметил:

доходность украинских облигаций составляет около 16%;

"нигде в мире, особенно в надежных инструментах", такой доходности нет.

"А учитывая, что Национальный банк держит курс и будет держать дальше без изменений (он намертво привязан, потому что борется с инфляцией), то фактически вы имеете доходность в 16% в долларах годовых. Это офигенная доходность", – рассказал эксперт.

В свою очередь председатель правления АО "Универсал банк" Ирина Староминская рассказала OBOZ.UA, что одним из преимуществ ОВГЗ является то, что доходы по ним не облагаются налогом. А потому "могут выглядеть несколько привлекательнее для тех, кто хочет вложить финансы на более длительные сроки".

На что следует обращать внимание, покупая доллары

Вместе с тем, рассказали OBOZ.UA в крупнейшем операторе рынка обмена валют в Украине, при инвестировании в иностранную валюту следует помнить: вкладываться только в "одни деньги" рискованно. Поскольку в случае какой-то чрезвычайной ситуации есть риск потерять сбережения.

"Поэтому мы советуем держать баланс доллара (как стабильного якоря портфеля сбережений) и евро (как инструмента для большей гибкости), формируя таким образом валютную ликвидность постепенно – хоть и небольшими траншами. Даже несмотря на колебания в паре между собой, каждая из них в средне- и долгосрочной перспективе выглядит надежнее гривни с точки зрения сохранения стоимости", – объяснили специалисты.

При этом они подчеркнули: для обмена валюты следует выбирать прежде всего лицензированных участников рынка "с историей и репутацией". Поскольку главное в этом – легальность и прозрачность операций.

"Также обращайте внимание на отсутствие скрытых комиссий при обмене, а главное – качество и подлинность купюр. Не менее важно позаботиться о безопасных способе и месте хранения, ведь риски физической потери – наиболее острые для наличных сбережений", – советуют специалисты.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в украинских банках и обменниках ожидается заметное изменение курса доллара. По прогнозу, до конца следующей недели недели (27 октября – 2 ноября) стоимость валюты в них будет находиться в пределах 41,5-42 грн.

