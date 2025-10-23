Обменники "откажутся" от текущего курса: украинцам рассказали, что будет с долларом с 1 ноября

В украинских обменниках ожидается заметное изменение курса доллара. По прогнозу, до конца следующей недели недели (27 октября – 2 ноября) стоимость валюты в них будет находиться в пределах 41,5-42 грн. Вечером же 23 октября ее покупали там в среднем по 41,67 грн, а продавали по 42,13 грн. Таким образом, не исключается снижение курса как в покупке , так и в продаже.

В банках ожидаются такие же процессы. Как рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, стоимость валюты в них будет находиться в тех же пределах, что и в банках – 41,5-42 грн.

Вечером же 23 октября там покупали доллар в среднем по 41,6 грн, а продавали по 42,05 грн.

При этом подчеркивается: разница между курсами купли и продажи будет оставаться в предыдущих пределах. В частности:

до 0,5-0,6 грн в банках;

до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки на наличном рынке составит 0,2-0,3 грн в банках. А также 0,3-0,5 грн в обменных пунктах.

А разница курсов продаж – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

В целом же, отмечается, на следующей неделе "особых сдвигов в сторону роста курсов не будет". Ведь,ситуация на валютном рынке будет оставаться:

Прогнозируемой.

Контролируемой.

"Несмотря на распространенную информацию, что МВФ "давит" на НБУ, призывая девальвировать гривню, граждане не бросились безумно скупать валюту. Да и регулятор имеет достаточно сил и возможностей удержать ситуацию", – рассказал банкир.

При этом он подчеркнул: в настоящее время какую-либо неопределенность на рынок могут внести лишь объективные факторы. В частности:

Состояние дел в основных отраслях экономики.

Последствия вражеских обстрелов, особенно по объектам энергоинфраструктуры.

Ведь от этого зависит возможность бизнеса продолжать деятельность без пауз и преград.

Инфляция, которая "также может оказывать давление на рынок".

В связи с этим, считает Лесовой, стратегия НБУ на валютном рынке, возможно, будет предполагать удержание курсов в пределах текущего коридора. Либо же "несколько ослабленное регулирование", что, по его словам, позволит курсам меняться постепенно.

"Впрочем, опираясь на опыт в прошлом году, резких колебаний не ожидается. На следующей неделе рынок будет демонстрировать инерционное продолжение тенденций сентября и октября", – резюмировал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине ожидается существенный рост официального курса доллара. В частности, по мнению представителей бизнеса, по итогам ІІІ квартала 2026 года (июль-сентябрь) курс будет составлять 44,11 грн/доллар.

