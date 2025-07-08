Стоимость выросла вдвое: в стране ЕС резко переписали цены на жилье для украинцев

Правительство Нидерландов приняло решение собирать с трудоустроенных граждан Украины, которым предоставлен статус временной защиты, вдвое большую плату за предоставляемое государством жилье. С 1 октября им придется платить уже не 105, а 244,22 евро в месяц.

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Как сообщает NOS, об этом заявила министр по делам беженцев и миграции Мона Кейзер. "Увеличение личного взноса используется для покрытия эксплуатационных расходов приюта – таких как газ, вода и электроэнергия", – объяснила чиновница.

Также она отметила, что такое решение стало частью правительственной политики по сбалансированию условий для всех категорий искателей убежища. Поскольку ранее беженцы из других стран были вынуждены платить больше за услуги, аналогичные тем, что предоставлялись украинцам, и это создавало неравенство.

В дополнение к этому взрослые украинцы, проживающие в приютах, где для них готовят еду, также платят обязательный взнос на питание в размере 252,18 евро в месяц. Таким образом, максимальный взнос для семьи из двух взрослых составит 992,80 евро в месяц, не учитывая дополнительных расходов (например, на транспорт, медицину или детей).

Впрочем, из-за языкового барьера, состояния здоровья или ухода за ребенком еще не все украинцы в Нидерландах имеют стабильный доход, поэтому это вызвало беспокойство у граждан. Впрочем, муниципальные власти будут предлагать индивидуальные решения для тех лиц или семей, у которых уплата необходимой суммы будет вызывать трудности, то есть от платежа могут частично освободить или уменьшить его сумму.

Но даже несмотря на рост суммы обязательной платы, в правительстве Нидерландов подсчитали, что у трудоустроенных украинцев всегда будет оставаться больше денег, чем у тех, кто получают только социальную помощь.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в июне Евросоюз еще на год продлил предоставление статуса временной защиты для граждан Украины. Так, более 4 млн украинских беженцев смогут легально находиться в ЕС не до 2026, а как минимум до 4 марта 2027 года

Но в то же время Польша, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, инициировала обсуждение подготовки к скоординированному выходу из временной защиты. Это произойдет после наступления справедливого мира в Украине.

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