В ЕС решили судьбу миллионов украинцев: что будет с временной защитой

В Европейском Союзе (ЕС) еще на год продлили предоставление статуса временной защиты для граждан Украины. Таким образом, более 4 млн украинских беженцев смогут легально находиться в ЕС не до 2026, а до 2027 года.

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Как сообщили в Совете ЕС, соответствующее решение единогласно приняли на заседании Совета юстиции и внутренних дел ЕС 13 июня. Как отметил Томаш Семоняк, министр внутренних дел Польши, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, статус временной защиты продлили до 4 марта 2027 года.

"Пока Россия продолжает терроризировать украинское мирное население неизбирательными авиаударами, ЕС продолжает демонстрацию своей солидарности с украинским народом. Мы будем продолжать предоставлять защиту миллионам украинских беженцев еще в течение года", – сказал Семоняк.

Также Польша инициировала обсуждение подготовки к скоординированному выходу из временной защиты. Впрочем Семоняк отметил, что это произойдет только при условии наступления справедливого мира в Украине. Обсуждения касаются таких вопросов, как:

переход к другим правовым статусам (статусов проживания);

прокладывание пути к постепенному возвращению беженцев в Украину;

активизация предоставления информации о доступных вариантах.

"Польское председательство также инициировало обсуждение стратегии постепенной отмены временной защиты после достижения справедливого мира. В ближайшее время мы будем работать над общими решениями для всего ЕС в этой сфере, в частности в контексте возвращения в Украину", – заявил Семоняк.

ЕС готовится отменить временную защиту для украинцев: что будет дальше

После завершения действия временной защиты каждое государство-член ЕС самостоятельно будет решать, на какие формы правового статуса могут перейти украинцы. Это может быть, например, национальное долгосрочное проживание, статус беженца или трудовая миграция.

План поэтапного возвращения охватывает 4,3 миллиона украинцев, которые находятся в ЕС. Больше всего наших граждан находится в Германии, Польше и Чехии. Основная идея стратегии - предоставить украинцам доступ к полной информации о возможностях и перспективах возвращения.

Одним из ключевых элементов новой стратегии станут "центры единства", которые откроются в нескольких странах ЕС, начиная с Германии и Испании. Это будут информационно-консультационные пункты, где украинцам будут помогать:

с оформлением документов;

поиском работы;

возвращением домой или легализацией пребывания;

адаптацией к изменениям.

Как уже сообщал OBOZ.UA, эксперты советуют украинцам готовиться к новым условиям пребывания - через работу, обучение или интеграцию в местное общество. Сейчас ключевым для ЕС является создание правовой предсказуемости и для украинцев, и для принимающих стран.

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