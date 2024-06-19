Стоимость автострахования в Украине резко изменится: что будет с ценами

Украинских автомобилистов ожидает значительное удорожание обязательного страхования гражданско-правовой ответственности (ОСАГО). Из-за вступления в силу соответствующего евроинтеграционного закона стоимость автострахования может возрасти до 4000 грн в год.

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18 июня президент Владимир Зеленский подписал законопроект "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств" (№8300). Председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев утверждает, что в связи с этим изменится механизм ценообразования на полисы, пишет "Минфин".

Закон разрешает свободное ценообразование стоимости полисов, учитывая, что страховщики будут самостоятельно определять тарифную политику и выставлять цены, учитывая персональную историю каждого клиента. Это приведет к удорожанию полисов.

"Есть вопрос увеличения стоимости страхового полиса, но если сейчас он стоит, в зависимости от авто, образно говоря, бак бензина, то будет два бака. Но за эти два бака ты реально получаешь гораздо больше, ведь покрытие увеличится в разы", – отметил Даниил Гетманцев.

Таким образом, стоимость полисов ОСАГО в Киеве вырастет с 1700-2000 грн до 4000 грн в год. И хотя точная стоимость страховщикам пока не известна, некоторые эксперты допускают удорожание в 2-2,2 раза, что может сильно ударить по карману. Вдобавок к этому из-за нехватки рабочих рук и инфляции услуги СТО уже тоже значительно подорожали.

Но это не все конфигурации, предусмотренные новым законом. В документе также прописаны:

постепенное повышение страховых сумм – до 1 млн грн на человека;

запрет на установление франшизы по полисам ОСАГО;

уменьшение срока рассмотрения заявок на страховые выплаты с 90 до 60 дней;

расширение применения "европротокола" – оформление заявления о страховом возмещении при ДТП без участия полиции;

механизм прямого урегулирования во всех случаях ДТП, в которых вред причинен только транспортному средству;

цифровизацию системы автострахования с возможным отказом от бумажных договоров ОСАГО.

Также OBOZ.UA сообщал, что с марта в Украине выросла стоимость международного автострахования "Зеленая карта". Фактический размер удорожания зависит от срока действия полиса, но в целом цена увеличилась на 11,78-42%.

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