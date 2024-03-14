Остался один день: в Украине резко вырастут тарифы для тех, кто выезжает за границу на авто

Начиная с завтрашнего дня, 15 марта, стоимость международного автострахования "Зеленая карта" в Украине вырастет на 11,78-42%. Фактический размер подорожания зависит от срока действия полиса.

Среди основных причин удорожания полисов – рост спроса на этот вид страхования, что способствовало увеличению количества договоров и, соответственно, страховых случаев за границей. Об этом сообщает Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ).

По данным бюро, стоимость страхования на 15 дней для легкового автомобиля вырастет на 11,78%, а годовой полис увеличится в цене на 42,25%. В целом от 15 марта цены на "Зеленую карту" для обычного легкового автомобиля будут следующие:

на 15 дней – 1120 грн (было 1002 грн);

на 1 месяц – 1783 грн (было 1595 грн);

на 3 месяца – 4812 грн (было 3789 грн);

на 1 год – 12446 грн (было 8769 грн).

Такие тарифы будут действовать для въезда на территории стран-членов международной системы "Зеленая карта" (кроме России и Беларуси). Следует учитывать, что для путешествий в Молдову и Азербайджан применяются другие расценки, которые также изменятся с 15 марта. Для этих стран стоимость полиса будет такова:

на 15 дней – 740 грн (было 730 грн);

на 1 месяц – 1089 грн (было 1074 грн);

на 3 месяца – 1829 грн (было 10804 грн);

на 1 год – 3554 грн (было 3506 грн).

МТСБУ отмечает, что в 2023 году средний размер страхового возмещения по договорам "Зеленая карта" вырос на 20% и составил 3085,61 евро по сравнению с 2562,92 евро в 2022 году. Это явилось следствием инфляции в странах, где действует эта система страхования, и роста стоимости ремонтных работ.

Увеличение количества обращений за страховыми случаями от украинских водителей за рубежом и изменения в структуре страхового портфеля, где выросла доля чаще попадающих в ДТП легковых автомобилей, также повлияли на рост стоимости "Зеленой карты".

Зеленая карта является международным документом, подтверждающим наличие автостраховки для путешествий за пределы Украины. Она необходима украинским водителям для легального передвижения транспортных средств по территории других стран, а также в случае аварии.

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