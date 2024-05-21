Для водителей в Украине введут правила страховки, как в ЕС: законопроект уже принят

В Украине изменят правила обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (автострахование, автогражданка). В частности, страховые суммы постепенно вырастут до европейского уровня (1 млн грн на одного потерпевшего), а применение "европротокола" расширится. Потерпевшее в ДТП лицо сможет обращаться за страховой выплатой, даже если виновник не застрахован.

Такие изменения прописаны в евроинтеграционном законопроекте № 8300, который депутаты Верховной Рады (ВР) 21 мая приняли во втором чтении. Как сообщил первый замглавы Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк ("Голос"), за проголосовали 294 нардепа.

"Договорились, что ряд важных поправок для индустрии страхования будут добавлены в законодательство в ближайшее время от Комитета", – добавил депутат. Речь, вероятно, идет о дополнительном законопроекте.

В целом, по словам Железняка, новый закон призван "сделать автогражданку действенной". Среди прочего, в документе прописано:

постепенное повышение страховых сумм (максимальных размеров страховой выплаты) до установленных в странах Европейского Союза:

Как уточнил глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), пока что лимит ответственности страховщика за вред, причиненный жизни и здоровью составляет 320 000 грн на одного потерпевшего, независимо от количества потерпевших, а за вред, причиненный имуществу потерпевших – 160 000 грн на одного потерпевшего, но не более 800 000 грн на одно страховое событие. Вместо этого в течение двух лет после введения закона в действие предлагается поэтапно увеличить суммы за вред, причиненный жизни и здоровью потерпевших до 1 млн грн на одного потерпевшего и 20 млн грн на один страховой случай независимо от количества пострадавших, а за вред, причиненный имуществу пострадавших – до 2 млн грн на один страховой случай независимо от количества пострадавших;

внедрение быстрого осуществления гарантийных выплат потерпевшим лицам за страховщиков-банкротов до введения в действие закона. " Сейчас это годы, а предлагается до 90 дней ", – отметил нардеп;

", – отметил нардеп; введение прямого урегулирования во всех случаях ДТП, в которых вред причинен только транспортному средству , что позволит потерпевшему обращаться за страховой выплатой к своему страховщику, даже если виновник не застрахован;

, что позволит потерпевшему обращаться за страховой выплатой к своему страховщику, даже если виновник не застрахован; расширение применения "европротокола" – оформление заявления о страховом возмещении при ДТП без участия полиции.

Чтобы новые правила вступили в силу, законопроект еще должен быть подписан спикером Верховной Рады и президентом Украины. Как указано в заключительных положениях документа, закон вступает в силу со дня следующего дня его опубликования, а вводится в действие задним числом, с 1 января 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в марте 2024 года стоимость международного автострахования "Зеленая карта" в Украине выросла на 11,78-42%. Фактический размер подорожания зависит от срока действия полиса.

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