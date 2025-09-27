Старые 5 копеек можно продать за 10 тысяч: как выглядит ценная монета

Коллекционеры высоко ценят украинские монеты в 5 копеек – настолько, что готовы платить за них тысячи гривен. Однако не за все – только за те, которые обладают "набором" особенных признаков.

Особую ценность представляют экземпляры 1992 года с уникальной разновидностью 1.1ААк, который может достигать оценки от 4 000 до 10 000 грн. Как объяснили специалисты ресурса "Монеты-ягодки", отличить от других монет их можно по ряду признаков. В частности:

среднему зубу тризуба – с утолщением в верхней части;

единицей в дате – она с хвостиком;

грозди №2 – в форме прямоугольного треугольника.

гурте с крупной насечкой.

"Из-за ошибки на монетном дворе небольшое количество монет получило крупную насечку на гурте. Именно такие 5 копеек дорого покупают нумизматы. Если на гурте мелкая насечка - то разновидность 1.1ААм, такая монета встречается очень часто, поэтому ничего не стоит", – рассказали специалисты.

В Украине отменят 10 копеек

В то же время в Национальном банке решили прекратить выпуск и вывести из оборота 10 копеек. Старт этого процесса намечен на 1 октября.

При этом вывод монет будет происходить "естественным путем" – попадая в банки, они будут изыматься и передаваться регулятору для дальнейшего пересчета и утилизации. Соответственно, украинцам не нужно специально сдавать или обменивать эти монеты.

Причиной же, по которой Нацбанк решил прекратить выпуск и вывести из оборота 10 копеек, в регуляторе назвали "снижение спроса на них". Т.е. эти монеты стали намного реже использовать.

"Монеты номиналом 10 копеек перестали играть существенную роль в наличных расчетах за товары и услуги", – констатировали в Нацбанке.

Как сообщал OBOZ.UA, также Нацбанк запустил сбор монет разных номиналов – как копеек, так и гривен. Длиться он будет с 15 сентября по 28 ноября – в рамках проведения благотворительной акции для помощи животным, пострадавшим от войны.

