Старые 5 копеек могут купить за 10 тысяч: как выглядит ценная монета

Некоторые старые украинские 5 копеек могут принести своим владельцам большие деньги. Дело в том, что из-за своих особенностей те ценятся коллекционерами, а потому они готовы платить за такие монеты крупные суммы. К примеру, за 5 копеек 1992 года разновидности 1.1АА можно получить 4000-10 000 грн.

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Как объяснили специалисты ресурса "Монеты-ягодки", отличить от других монет их можно по ряду признаков. В частности:

среднему зубу тризуба – с утолщением в верхней части;

единицей в дате – она с хвостиком;

грозди №2 – в форме прямоугольного треугольника.

гурте с крупной насечкой.

"Из-за ошибки на монетном дворе небольшое количество монет получило крупную насечку на гурте. Именно такие 5 копеек дорого покупают нумизматы", – рассказали специалисты.

За 5 копеек 1992 года разновидности 2БАм могут заплатить от 2 500 до 7 000 грн. Такие монеты отличают:

средний зуб тризуба – он острый и узкий;

единица в дате – без хвостика;

гроздь №2 – в форме тупоугольного треугольника.

гурт с мелкой насечкой.

А вот 5 копеек 1996 года можно продать более чем за 1 000 грн. "Тираж 5 копеек 1996 г. составил всего 5000 шт., поэтому монета редкая и имеет высокую цену", – объясняют специалисты.

При этом они отмечают: 5 копеек из банковского набора стоят дороже, чем монеты, которые были в обращении. "Чем лучше состояние, тем больше будет желающих купить такой пятак", – подчеркивают нумизматы.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, большинство старых украинских монет не являются ценными – из-за "простоты" и массовости. А потому разбогатеть на них не получится. Более того, дорогими такие копейки не станут даже через года – ведь их все равно будет много у других украинцев.

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