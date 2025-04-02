Принесут большие деньги? Чего стоят старые украинские монеты

Большинство старых украинских монет не являются ценными – из-за "простоты" и массовости. А потому разбогатеть на них не получится. Более того, дорогими такие копейки не станут даже через года – ведь их все равно будет много у других украинцев.

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Об этом OBOZ.UA рассказал нумизмат Виталий Ткач. Он объяснил: коллекционеры ценят только монеты из драгоценных металлов – например, серебра или золота, а также редкие экземпляры.

"Люди почему-то думают, что если взять монету, отложить ее и через 100 лет кому-то там продать, то она будет стоить миллион. Это заблуждение. Часто присылают на оценку 25 копеек. А их тираж был 50 с чем миллионов штук. Это, грубо говоря, по одной монете на человека. И если зайти в группы оценки монет – то там действительно, каждый первый их присылает", – констатировал эксперт.

Он объяснил: найти в обращении монеты, которые стоят 10 000 грн и выше, нереально. Так что рассчитывать сделать ремонт в квартире, продав, условно, несколько 10-копеечных монет 1992 года, не стоит.

А вот монеты стоимостью до 10 000 грн найти можно. Хотя вероятность и низкая.

Проще, по его словам, найти копейки, которые стоят несколько гривен. Однако продать их вряд ли удастся. Причина проста:

особой нумизматической ценности они не представляют;

поэтому никому по большому счету не нужны.

Впрочем, продать дешевые копейки, все же можно. Но для этого их нужно собрать несколько килограммов. Однако даже так на большие деньги надеяться не стоит. Скорее всего, выручить удастся несколько сотен гривен или того меньше.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, "особенные" украинские монеты дорого продать можно. К примеру, за 1 копейку 1992 разновидности 1.35АА могут заплатить свыше 11 000 грн.

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