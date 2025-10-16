Старые 25 копеек можно продать за 20 тысяч: как выглядит ценная монета

Украинцы могут хорошо заработать на некоторых старых монетах. Дело в то, что из-за их особенностей они считаются редкими и ценными среди коллекционеров. К примеру, за 25 копеек 1992 года разновидности 3ГАм могут заплатить 20 000 грн.

Об этом рассказали специалисты ресурса "Монеты-ягодки". Распознать же дорогие 25 копеек, по их словам, можно по:

толстому среднему зубу тризуба;

отсутствию черенков в гроздьях №4 и 8.

В то же время, отметили специалисты, большинство монет стоят в соответствии с номиналом. То есть 25 копеек.

"Чаще всего в обращении встречаются разновидности 1.1ААв, 1.2ААв, 1.2ААм. Такие монеты ничего не стоят", – рассказали они.

Определить же, что перед вами обычные 25 копекк, по словам нумизматов, можна по ряду признаков. В частности:

средним зубом тризубца – он с утолщением в верхней части;

единице даты – с хвостиком;

крупных ягодах, кисти №2, которая имеет форму прямоугольного треугольника.

Что НБУ сделает с монетами 1 и 2 грн

В то же время, дизайн монет в 1 и 2 грн в ближайшее время менять не будут. Причем даже несмотря на то, что до начала полномасштабной войны этот процесс был запущен. Однако полностью от этой идеи в НБУ также не отказались – ожидается, что в будущем к этому вопросу там все же вернутся.

"К нам обращались и организации, и ассоциации людей с инвалидностью. ... Но, к сожалению, полномасштабная война поставила эту работу на паузу", – рассказал заместитель главы НБУ Алексей Шабан.

Он отметил: обсуждать изменение дизайна монет 1 и 2 грн могут начать после стабилизации ситуации в стране. Соответственно, через определенное время украинцы, скорее всего, увидят новый дизайн:

Либо одной из монет в 1 и 2 грн.

Либо же сразу обеих.

Как сообщал OBOZ.UA, также Нацбанк запустил сбор монет разных номиналов – как копеек, так и гривен. Длиться он будет с 15 сентября по 28 ноября – в рамках проведения благотворительной акции для помощи животным, пострадавшим от войны.

