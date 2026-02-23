УкраїнськаУКР
Старые 10 копеек продают за 83 тысячи: почему за украинскую монету "просят" такие деньги

Старые 10 копеек продают за 83 тысячи

Некоторые украинские монеты высоко ценятся среди коллекционеров – настолько, что те готовы покупать их за большие деньги. К примеру, украинские 10 копеек 1992 года на аукционе продают за 83 000 грн (стартовая цена). Одной же из особенностей же этой монеты является цвет – не стандартный "золотой", а "серебрянный".

Объявление размещено на платформе Violity. Согласно ему, другой особенностью этих 10 копеек является материал – алюминий вместо "классической" латуни.

Стоимость уникальной украинской монеты может значительно вырасти

Автор же объявления утверждает, что необычный цвет и материал монеты продиктованы тем, что она является пробной. Такие монеты обычно изготовливались в ограниченном количестве для тестирования штемпелей, дизайна или технологии чеканки до запуска массового производства.

"Пробная монета 10 копеек 1992 1(2к.ЯАг). Алюминий. Из первых", – говорится в объявлении.

Необычные украинские 10 копеек продают за 83 тысячи

Что известно о монете

В то же время, о самой монете известно немного – лишь то, что она не подвергалась реставрации. О том же, в какой состоянии находятся віставленніе на продажу 10 копеек, не уточняется – тем не менее, по выложеннім фото заметно, что:

  • монета имеет множественные потертости и царапины;
  • на ободке на реверсе видно существенное утолщение с одновременным следом удара;
  • сам ободок поднятый над монетой.
Как выглядят дорогие 10 копеек 1992 года

Окончание же аукциона намечено на вечер 28 февраля. Поэтому не исключено, что до того времени стоимость монеты еще вырастет.

Особенностью этой монеты является цвет – не стандартный "золотой", а "серебрянный"

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в ближайшее время Нацбанк не будет менять дизайн монет 1 и 2 грн. Впрочем, в будущем это все же может произойти – ведь до начала полномасштабной войны этот процесс был запущен, однако ныне он поставлен на паузу.

