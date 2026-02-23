Старые 10 копеек продают за 83 тысячи: почему за украинскую монету "просят" такие деньги

Некоторые украинские монеты высоко ценятся среди коллекционеров – настолько, что те готовы покупать их за большие деньги. К примеру, украинские 10 копеек 1992 года на аукционе продают за 83 000 грн (стартовая цена). Одной же из особенностей же этой монеты является цвет – не стандартный "золотой", а "серебрянный".

Объявление размещено на платформе Violity. Согласно ему, другой особенностью этих 10 копеек является материал – алюминий вместо "классической" латуни.

Автор же объявления утверждает, что необычный цвет и материал монеты продиктованы тем, что она является пробной. Такие монеты обычно изготовливались в ограниченном количестве для тестирования штемпелей, дизайна или технологии чеканки до запуска массового производства.

"Пробная монета 10 копеек 1992 1(2к.ЯАг). Алюминий. Из первых", – говорится в объявлении.

Что известно о монете

В то же время, о самой монете известно немного – лишь то, что она не подвергалась реставрации. О том же, в какой состоянии находятся віставленніе на продажу 10 копеек, не уточняется – тем не менее, по выложеннім фото заметно, что:

монета имеет множественные потертости и царапины;

на ободке на реверсе видно существенное утолщение с одновременным следом удара;

сам ободок поднятый над монетой.

Окончание же аукциона намечено на вечер 28 февраля. Поэтому не исключено, что до того времени стоимость монеты еще вырастет.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в ближайшее время Нацбанк не будет менять дизайн монет 1 и 2 грн. Впрочем, в будущем это все же может произойти – ведь до начала полномасштабной войны этот процесс был запущен, однако ныне он поставлен на паузу.

