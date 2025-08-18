Старые 10 копеек можно продать за большие деньги: как выглядит ценная монета

Некоторые выпуски старых монет номиналом 10 копеек представляют особый интерес для коллекционеров. За редкие разновидности таких монет они готовы предлагать вознаграждение в размере нескольких тысяч гривен.

К примеру 10 копеек 1992 года разновидности 2.21ВАк можно продать по цене от 10 000 грн до 18 000 грн. Как рассказали специалисты ресурса "Монеты-ягодки", распознать дорогую монету среди остальных можно по:

тонкому среднему зубу трезуба;

замкнутым пятому и седьмому зерно третьего колоса.

"2.21ВАк – редкая и дорогая разновидность 10 копеек 1992 года. Такую монету можно найти в обращении и продать за 10 000 – 18 000 грн. Правда, встречается он очень редко", – отметили нумизматы.

При этом они подчеркнули: часто редкую разновидность 2.21ВАк путают с обычной монетой 2.1ВАм или 2.1ВАк. При том, что последние две "ничего не стоят".

"Если вы нашли 10 копеек 1992 года с тонким трезубцем, проверьте запертые или разомкнутые зерна. Если они плохо прочеканены и ничего не видно, тогда замеряйте расстояние между крайними остями колосьев, оно должно быть: у штампа 2.1 – 12 мм; у штампа 2.21 – 11,6 мм", – посоветовали специалисты.

В Украине "отменят" 10 копеек

В то же время, в Украине могут исчезнуть монеты 10 копеек. Дело в том, что в Национальном банке рассматривают возможность прекращения их выпуска.

Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили: в настоящее время в обращении находится 4,1 млрд монет 10 копеек.

"Решение о постепенном изъятии монет номиналом 10 копеек позволит сократить расходы государства и участников наличного обращения на изготовление. А также обработку, транспортировку, хранение и обращение таких монет", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: до принятия отдельного решения об их окончательном изъятии эти разменные монеты и дальше будут оставаться в обращении. В частности:

При наличии у покупателя монет номиналом 10 копеек он сможет и дальше ими рассчитываться.

А в случае наличия таких монет у продавца он сможет выдать покупателю остаток этого номинала.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, Нацбанк планирует выпустить в августе новую монету – на 2 грн. А кроме того, набор из трех серебряных монет – по 10 грн каждая.

