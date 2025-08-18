УкраїнськаУКР
русскийРУС

Старые 10 копеек можно продать за большие деньги: как выглядит ценная монета

Роман Костюченко
Личные финансы
2 минуты
105
Старую гривню можно продать почти за 40 тысяч

Некоторые выпуски старых монет номиналом 10 копеек представляют особый интерес для коллекционеров. За редкие разновидности таких монет они готовы предлагать вознаграждение в размере нескольких тысяч гривен.

Видео дня

К примеру 10 копеек 1992 года разновидности 2.21ВАк можно продать по цене от 10 000 грн до 18 000 грн. Как рассказали специалисты ресурса "Монеты-ягодки", распознать дорогую монету среди остальных можно по:

  • тонкому среднему зубу трезуба;
  • замкнутым пятому и седьмому зерно третьего колоса.

"2.21ВАк – редкая и дорогая разновидность 10 копеек 1992 года. Такую монету можно найти в обращении и продать за 10 000 – 18 000 грн. Правда, встречается он очень редко", – отметили нумизматы.

За такие 10 копеек заплатят большие деньги

При этом они подчеркнули: часто редкую разновидность 2.21ВАк путают с обычной монетой 2.1ВАм или 2.1ВАк. При том, что последние две "ничего не стоят".

"Если вы нашли 10 копеек 1992 года с тонким трезубцем, проверьте запертые или разомкнутые зерна. Если они плохо прочеканены и ничего не видно, тогда замеряйте расстояние между крайними остями колосьев, оно должно быть: у штампа 2.1 – 12 мм; у штампа 2.21 – 11,6 мм", – посоветовали специалисты.

Как отличить дорогую монету от обычной

В Украине "отменят" 10 копеек

В то же время, в Украине могут исчезнуть монеты  10 копеек. Дело в том, что в Национальном банке рассматривают возможность прекращения их выпуска.

Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили: в настоящее время в обращении находится 4,1 млрд монет 10 копеек.

"Решение о постепенном изъятии монет номиналом 10 копеек позволит сократить расходы государства и участников наличного обращения на изготовление. А также обработку, транспортировку, хранение и обращение таких монет", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: до принятия отдельного решения об их окончательном изъятии эти разменные монеты и дальше будут оставаться в обращении. В частности:

  • При наличии у покупателя монет номиналом 10 копеек он сможет и дальше ими рассчитываться.
  • А в случае наличия таких монет у продавца он сможет выдать покупателю остаток этого номинала.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, Нацбанк планирует выпустить в августе новую монету – на 2 грн. А кроме того, набор из трех серебряных монет – по 10 грн каждая.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!