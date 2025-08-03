У украинцев намерены "отобрать" 10 копеек: в Нацбанке раскрыли планы

В Украине могут исчезнуть монеты 10 копеек. Дело в том, что в Национальном банке рассматривают возможность прекращения их выпуска.

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Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили: в настоящее время в обращении находится 4,1 млрд монет 10 копеек.

"Решение о постепенном изъятии монет номиналом 10 копеек позволит сократить расходы государства и участников наличного обращения на изготовление. А также обработку, транспортировку, хранение и обращение таких монет", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: до принятия отдельного решения об их окончательном изъятии эти разменные монеты и дальше будут оставаться в обращении. В частности:

При наличии у покупателя монет номиналом 10 копеек он сможет и дальше ими рассчитываться.

А в случае наличия таких монет у продавца он сможет выдать покупателю остаток этого номинала.

"Банки Украины могут принимать от граждан и бизнеса монеты номиналом 10 копеек для зачисления на счета, вклады, аккредитивы и для выполнения платежных операций. В то же время, попадая в банки, такие монеты не будут больше возвращаться в обращение, а будут изыматься и передаваться в Национальный банк для дальнейшего их перечисления и утилизации", – объяснили в НБУ.

Причиной же, по которой 10 копеек не намерены больше выпускать, в НБУ назвали снижение роли таких монет в расчетах. А потому, отмечается, решение о постепенном изъятии их позволит сократить расходы на:

Изготовление.

Обработку.

Транспортировку.

Хранение.

Обращение таких монет.

Впрочем, окончательного решения по отмене 10 копеек пока не принято. Более того, саму эту идею НБУ решил вынести на общественное обсуждение. Со всеми документами можно ознакомиться по ссылке.

"Замечания и предложения к проекту Постановления принимаются согласно форме предоставления замечаний и предложений до 7 августа 2025 года включительно", – отметили в Нацбанке.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, НБУ продает золотую памятную монету в 100 грн. Посвящена она одному из античных государств Северного Причерноморья – Боспорскому царству.

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