Нацбанк выпустит новые 2 грн: будут в оригинальном дизайне

Нацбанк планирует выпустить в августе новую монету – на 2 грн. А кроме того, набор из трех серебряных монет – по 10 грн каждая.

Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили, что монета в 2 грн:

Получила название "130 лет со дня рождения Василия Вышиваного".

Посвящена полковнику Легиона Украинских сечевых стрелков и армии УНР Василию Вишиваному.

Войдет в серию "Выдающиеся личности Украины".

При этом подчеркивается: монета будет отчеканена из нейзильбера (специальный сплав меди, никеля и цинка). Диаметр – 31 мм. Тираж составит до 50 тыс. штук.

В то же время, рассказали в регуляторе, набор из трех серебряных монет получил название "Государственные символы Украины". При этом:

Сами монеты входят в серию "Украинское государство".

Каждая из них будет выпущена из серебра 925 пробы с массой драгоценного металла в чистоте 31,1.

Тираж – до 10 тыс. единиц.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в Национальном банке хотят прекратить выпускать 50 копеек. Ожидается, что следующий тираж монет этого номинала отчеканят под названием "шаги". Однако для этого народные депутаты должны поддержать идею о переименовании украинской разменной монеты.

