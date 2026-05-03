Старую гривню можно продать почти за 40 тысяч: как выглядит дорогая украинская монета

Украинцы могут заработать большие деньги, продав некоторые старые 1-гривневые монеты. Дело в том, что из-за своих особенностей они высоко ценятся среди коллекционеров – настолько, что за них могут "отвалить" тысячи гривен.

Такой ценой монетой, к примеру, является 1 грн 1992 года разновидности 1.1ААг. По данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", за нее могут заплатить от 12 000 до 37 000 грн. Узнать же эту монету можно по гладкому гурту без надписи.

"На монетах номиналом 1 грн 1992 года не было надписей на гурте, то есть гурт гладкий. Все это потому, что изначально не существовало инструментов для нанесения гуртовой надписи. Позже специалисты монетного двора экспериментировали с нанесением надписей", – отмечают специалисты.

А за 1 грн 2001 года разновидности 1АДг можно выручить до 5 000 грн. Особенность этой монеты в том, что у нее гладкий гурт без надписей.

"Поскольку эта гривня редкая и дорогая, ее часто подделывают фальшивомонетчики. Они спиливают надписи на гурте в более дешевой гривне 2001 года. Проверяйте параметры монеты: у оригинала вес 6,8 г, диаметр 26 мм", – предупреждают специалисты.

Кроме того, подчеркивают они, для того, чтобы понять, что перед вами дорогая монета, следует измерить расстояние между крайними остями: у обычной монеты – 18,7 мм, а у редкой – 18,3 мм. Так:

Сколько наличности приходится на одного украинца

В целом же, рассказали в НБУ, на 1 апреля 2026 года в наличном обороте находилось 923,2 млрд грн. В частности:

2,6 млрд штук банкнот на общую сумму 913,4 млрд грн

15,2 млрд штук монет (без учета памятных и инвестиционных) – их общая сумма составляет 9,6 млрд грн.

В то де время, на одного жителя Украины приходились 63 банкноты (любого номинала). Что на 1 меньше, чем было в начале года.

А вот монет у украинцев стало больше. В апреле на одного человека их приходилось 195 штук, тогда как 1 января – 193 единицы.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, Нацбанк заменил бумажные гривни сразу ряда номиналов на соответствующие монеты. Сами же такие банкноты больше не считаются платежными средствами. Это значит, что их нельзя использовать при наличных расчетах, а все торговые сети, предприятия сферы услуг, банки и финансовые учреждения не будут их принимать.

