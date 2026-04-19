Бумажные гривни прекратили считаться деньгами: какие купюры больше не принимают в магазинах и банках
Нацбанк заменил бумажные гривни сразу ряда номиналов на соответствующие монеты. Сами же такие банкноты больше не считаются платежными средствами. Это значит, что их нельзя использовать при наличных расчетах, а все торговые сети, предприятия сферы услуг, банки и финансовые учреждения не будут их принимать.
Об этом сообщили в НБУ. Там отметили: изменения действуют со 2 марта.
Какие гривни больше не считаются деньгами
В целом же, речь идет о купюрах образцов 2003-2007 годов. В частности:
- 1 грн;
- 2 грн;
- 5 грн;
- 10 грн.
Почему НБУ ликвидирует бумажные гривни
Причиной же, по которой указанные купюры перестали считаться платежными средствами, отметили в НБУ, является то, что ныне они почти не встречаются в сфере розничной торговли. Соответственно, украинцы ими почти не рассчитываются.
Кроме того, средний срок годности таких купюр составляет около 2,5 лет. То есть фактически банкноты, которые еще оставались в обращении, уже сильно изношены.
Более того, постепенное изъятие таких купюр началось почти 6 лет назад. В частности:
- С 1 октября 2020 года изымать начали банкноты номиналами 1 и 2 грн.
- С 1 января 2023 года – 5 и 10 грн.
Что будет вместо купюр
Впрочем, замена таким купюрам уже готова. Это монеты соответствующих номиналов, которые находятся в обороте уже несколько лет.
В целом же, отмечается, расчеты монетами вместо бумажных гривен уже стали привычными для украинцев. А переход на монеты "приносит пользу государству, банкам и торговым сетям". В частности, утверждается, это способствует:
- уменьшению расходов на обработку, транспортировку, хранение и обращение таких банкнот;
- повышению качества наличных денег в обращении.
Бумажные гривни можно обменять на монеты
В то же время, подчеркивается, украинцы могут обменять бумажные гривни, которые перестали"считаться деньгами" на монеты. Сделать это можно:
- во всех отделениях банков Украины – до 26 февраля 2027 года;
- в "Ощадбанке", "ПриватБанке", "Райффайзен Банке", ПУМБе – до 28 февраля 2029 года;
- в Национальном банке – пока бессрочно.
Сам обмен бесплатный. Сдать же можно будет любую сумму.
