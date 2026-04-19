Бумажные гривни прекратили считаться деньгами: какие купюры больше не принимают в магазинах и банках

Нацбанк заменил бумажные гривни сразу ряда номиналов на соответствующие монеты. Сами же такие банкноты больше не считаются платежными средствами. Это значит, что их нельзя использовать при наличных расчетах, а все торговые сети, предприятия сферы услуг, банки и финансовые учреждения не будут их принимать.

Об этом сообщили в НБУ. Там отметили: изменения действуют со 2 марта.

Какие гривни больше не считаются деньгами

В целом же, речь идет о купюрах образцов 2003-2007 годов. В частности:

1 грн;

2 грн;

5 грн;

10 грн.

Почему НБУ ликвидирует бумажные гривни

Причиной же, по которой указанные купюры перестали считаться платежными средствами, отметили в НБУ, является то, что ныне они почти не встречаются в сфере розничной торговли. Соответственно, украинцы ими почти не рассчитываются.

Кроме того, средний срок годности таких купюр составляет около 2,5 лет. То есть фактически банкноты, которые еще оставались в обращении, уже сильно изношены.

Более того, постепенное изъятие таких купюр началось почти 6 лет назад. В частности:

С 1 октября 2020 года изымать начали банкноты номиналами 1 и 2 грн.

С 1 января 2023 года – 5 и 10 грн.

Что будет вместо купюр

Впрочем, замена таким купюрам уже готова. Это монеты соответствующих номиналов, которые находятся в обороте уже несколько лет.

В целом же, отмечается, расчеты монетами вместо бумажных гривен уже стали привычными для украинцев. А переход на монеты "приносит пользу государству, банкам и торговым сетям". В частности, утверждается, это способствует:

уменьшению расходов на обработку, транспортировку, хранение и обращение таких банкнот;

повышению качества наличных денег в обращении.

Бумажные гривни можно обменять на монеты

В то же время, подчеркивается, украинцы могут обменять бумажные гривни, которые перестали"считаться деньгами" на монеты. Сделать это можно:

во всех отделениях банков Украины – до 26 февраля 2027 года;

в "Ощадбанке", "ПриватБанке", "Райффайзен Банке", ПУМБе – до 28 февраля 2029 года;

в Национальном банке – пока бессрочно.

Сам обмен бесплатный. Сдать же можно будет любую сумму.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы могут хорошо заработать, продав некоторые старые 1-гривневые монеты. Ведь из-за своих особенностей они высоко ценятся среди коллекционеров – настолько, что те готовы платить за них тысячи гривен.

