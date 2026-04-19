Бумажные гривни прекратили считаться деньгами: какие купюры больше не принимают в магазинах и банках

Роман Костюченко
Mакроэкономика
Какие бумажные гривни прекратили считаться деньгами

Нацбанк заменил бумажные гривни сразу ряда номиналов на соответствующие монеты. Сами же такие банкноты больше не считаются платежными средствами. Это значит, что их нельзя использовать при наличных расчетах, а все торговые сети, предприятия сферы услуг, банки и финансовые учреждения не будут их принимать.

Об этом сообщили в НБУ. Там отметили: изменения действуют со 2 марта.

Какие гривни больше не считаются деньгами

В целом же, речь идет о купюрах образцов 2003-2007 годов. В частности:

  • 1 грн;
  • 2 грн;
  • 5 грн;
  • 10 грн.
Почему НБУ ликвидирует бумажные гривни

Причиной же, по которой указанные купюры перестали считаться платежными средствами, отметили в НБУ, является то, что ныне они почти не встречаются в сфере розничной торговли. Соответственно, украинцы ими почти не рассчитываются.

Кроме того, средний срок годности таких купюр составляет около 2,5 лет. То есть фактически банкноты, которые еще оставались в обращении, уже сильно изношены.

Более того, постепенное изъятие таких купюр началось почти 6 лет назад. В частности:

  • С 1 октября 2020 года изымать начали банкноты номиналами 1 и 2 грн.
  • С 1 января 2023 года – 5 и 10 грн.

Что будет вместо купюр

Впрочем, замена таким купюрам уже готова. Это монеты соответствующих номиналов, которые находятся в обороте уже несколько лет.

В целом же, отмечается, расчеты монетами вместо бумажных гривен уже стали привычными для украинцев. А переход на монеты "приносит пользу государству, банкам и торговым сетям". В частности, утверждается, это способствует:

  • уменьшению расходов на обработку, транспортировку, хранение и обращение таких банкнот;
  • повышению качества наличных денег в обращении.

Бумажные гривни можно обменять на монеты

В то же время, подчеркивается, украинцы могут обменять бумажные гривни, которые перестали"считаться деньгами" на монеты. Сделать это можно:

  • во всех отделениях банков Украины – до 26 февраля 2027 года;
  • в "Ощадбанке", "ПриватБанке", "Райффайзен Банке", ПУМБе – до 28 февраля 2029 года;
  • в Национальном банке – пока бессрочно.

Сам обмен бесплатный. Сдать же можно будет любую сумму.

