Напряжение растет: Волкер объяснил, что происходит между Зеленским и Трампом

Между Киевом и Вашингтоном продолжает расти напряженность и отношения Владимира Зеленского с Дональдом Трампом фактически входят в фазу турбулентности. Перелом в отношениях наступил, когда стратегия быстрого завершения войны не сработала.

Трамп рассчитывал на простую сделку, чтобы выглядеть миротворцем. Об этом "24 каналу" рассказал бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер.

Ожидания Трампа не оправдались

По мнению Волкера, сейчас Трамп раздражен, но не испытывает личной неприязни к Зеленскому. Он отметил, что перелом в отношениях наступил, когда Трамп осознал, что его стратегия быстрого завершения войны столкнулась с реальностью. Волкер считает, что американский президент рассчитывал на простую сделку, когда Россия как более сильная сторона диктует условия, а Украина уступает.

Публичная критика и эмоциональный фон

Дополнительным фактором охлаждения отношений стала публичная риторика украинского президента. Зеленский начал открыто критиковать позицию Вашингтона, что вызывает раздражение у Трампа. Волкер подчеркивает, что речь идет не о личной неприязни, а о недовольстве политика, чьи планы не реализуются так быстро, как ему хотелось бы.

Трамп хочет быть на стороне победителя

Несмотря на нынешние трудности, Волкер видит путь к улучшению отношений. Он приводит в пример отношение Трампа к политическим лидерам других стран: как только ситуация меняется, меняется и его оценка.

"Вспомните, какими близкими и теплыми были отношения Трампа с Виктором Орбаном. Но после его проигрыша, он уже говорил, что Петер Мадьяр – хороший парень и с ним можно договариваться. Когда Украина закрепит статус победившей стороны, то Трамп захочет ассоциировать себя с ней и скажет, что без США этого бы не произошло", – заявил Волкер.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что спецпредставители президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер не спешат ехать в Киев, несмотря на предварительные планы такого визита. Это происходит на фоне растущих сомнений в Вашингтоне относительно целесообразности возобновления мирных переговоров по Украине. По данным источников, разговоры о поездке продолжались месяцами, но по состоянию на сейчас решение так и не реализовали.

