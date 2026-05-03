Половина нардепов за год обзавелась новой недвижимостью: огромные квартиры у сожительниц, дворцы и подозрительные фирмы

В Украине около половины нардепов показали в своих декларациях за 2025-й новую недвижимость (речь идет, в том числе, об аренде). Некоторые парламентарии оформили ее на сожительниц, а другие – арендуют жилье у новосозданных ООО. Есть и те, у кого легальные доходы вполне соответствуют стоимости задекларированных квартир и домов.

О том, какое жилье приобрели (или арендовали) парламентарии в 2025-м, читайте в материале OBOZ.UA.

У кого появились самые большие квартиры

По подсчетам OBOZ.UA, в 2025-м новая недвижимость появилась в декларациях 161 народного депутата. Например, 9 депутатов отметили в документах, что пользуются квартирами площадью от 100 кв.м. Самая большая – у Вадима Столара (268,6 кв.м), члена груп "Відновлення України". Столар – успішний бізнесмен.

Кстати, в декларации нардепа также есть дом в Конча-Заспе площадью более двух тысяч квадратных метров, который принадлежит его бывшей жене. Однако, его он декларирует еще с 2023-го.

В 2025-м у Валерии Бойко, которая проживает вместе с депутатом, появилась квартира площадью 268,6 кв.м в ЖК "Французский квартал-2". Сейчас квартира такой же площадью в этом ЖК продается за 1,1 млн долларов.

Кстати, кроме квартиры в 2025-м у девушки также появился новый автомобиль – Mercedes-Benz G-Class 580. Такой автомобиль может стоить более 250 тыс. долларов.

Арсений Пушкаренко, нардеп от "Слуги народа", в 2025-м задекларировал квартиру площадью 184,4 кв.м, которой пользуется его сын Захар. В предыдущей декларации детей у 33-летнего депутата не было, поэтому, вероятно, мальчик родился в прошлом году. Квартира находится на ул. Большая Житомирская (центр Киева).

Квартира принадлежит 74-летнему Владимиру Енину, отцу покойного первого замглавы МВД Евгения Енина (погиб в авиакатастрофе в Броварах в 2023-м). Пушкаренко не задекларировал мать своего ребенка. Однако, как рассказывают собеседники OBOZ.UA среди парламентариев, вероятно мать Захара Пушкаренко – Людмила Енина. Это вдова покойного замминистра.

Она работала в Секретариате уполномоченного Верховной Рады по правам человека. При том в своей декларации женщина указала и квартиру в 184,4 кв.м, которая принадлежит бывшему свекру, и кучу земельных участков. Однако, как и у нардепа, у Ениной нет в декларации никаких упоминаний о связях с отцом ее ребенка. В декларации нет информации о новом автомобиле Ениной, потому что она купила его уже в 2026-м. 17 января этого года она стала обладательницей серого Porsche Macan 2021 г.в.

Павел Якименко ("Слуга народа") задекларировал с 2025-го аренду квартиры площадью 156,7 кв.м. Владелец жилья – 66-летний Геннадий Лапицкий. Только в Киеве ему принадлежат 25 квартир (в основном, в элитных ЖК).

У кого самая большая недвижимость

Нардеп Игорь Негулевский в конце прошлого года переехал в Конче-Заспу. Он арендует дом площадью почти 800 кв.м. За такую аренду придется платить около 10 тыс. долларов в месяц. Таких средств у парламентария нет.

Дом, который арендует "слуга народа", принадлежит Светлане Подрезе. Это один из самых дорогих домов с выходом к воде. Рыночная стоимость аренды такого имения может составлять около 10 тыс. долларов в месяц. Подреза – жена Сергея Подрезы, бывшего директора ГП "Завод гражданской авиации №410".

Негулевский – один из пяти фигурантов дела о "платных голосах". По данным НАБУ и САП, он получал от 2 тыс. до 20 тыс. долларов за одно голосование. Дело рассматривает Высший антикоррупционный суд (ВАКС). Но пока приговора нет, поэтому утверждать, что нардеп замешан в коррупции, преждевременно.

На втором месте по площади задекларированного в 2025-м жилья оказался представитель "Батькивщины" Валерий Дубиль. С марта прошлого года он пользуется домом площадью 462,5 кв.м. в Киеве. Владелица – Вита Присяжнюк, падчерица политика. Дом Виты находится на земельном участке, который объединен общим забором и двором с соседним имением площадью 673,3 кв.м.

И принадлежит соседний дом супругу Виты, зятю Валерия Дубиля, Александру Присяжнюку. Это сын бывшего заместителя начальника Главного управления международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Василия Присяжнюка.

У кого появилось жилье за границей

В 2025-м родственники нардепов арендовали (а иногда и покупали) жилье за рубежом. Так, Сергей Соболев ("Батькивщина") отметил, что с 29 января 2025-го его жена, сын и дочь бесплатно пользуются домом в США площадью 133 кв.м.

Нардеп и бизнесмен Степан Ивахив отметил, что его дочь и жена арендуют квартиру в Монако площадью 152 кв.м.

Сыновья и жена нардепа Антона Яценко арендуют часть таунхауса площадью 105,9 кв.м. в Великобритании. А жена "слуги народа" Юрия Корявченкова купила в Испании квартиру площадью 90,9 кв.м.

Сыновья Артема Черноморова ("Слуга народа") живут в Германии. Они имеют право бесплатно пользоваться квартирой площадью 72 кв.м. Сыновья Андрея Клочко (Нидерланды), Николая Стефанчука (Франция) и Людмилы Марченко (Австрия) арендуют комнаты.

Подробнее о ряде ООО, с которыми связаны парламентарии, читайте в следующих публикациях OBOZ.UA.