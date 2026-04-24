У украинцев стало меньше наличных денег: сколько приходится на каждого

В наличном обороте Украины стало меньше денег. Так, на 1 апреля 2026 года в нем находилось 923,2 млрд грн, что на 0,3% (3,1 млрд грн) меньше, чем было в начала года. При этом на 1 человека ныне приходится 63 купюры, что на 1 меньше, чем было по состоянию на 1 января. Впрочем, в Нацбанке такую ситуацию назвали ожидаемой – поскольку, утверждается, она возникла из-за фактора сезонности.

Об этом сообщили в самом НБУ. Там объяснили: дело в том, что в I квартале года (январь-март) обычно происходит изъятие из обращения устаревших купюр и монет – выпущенных в прошлые периоды.

В целом же, отмечается, в настоящее время в наличном обороте Украины находится 2,6 млрд штук банкнот на общую сумму 913,4 млрд грн. В частности:

больше всего – купюр 500 грн , 25,5% от общего количества бумажных денег;

, 25,5% от общего количества бумажных денег; меньше всего – 50 грн, 4,7%.

Монет же по стране ныне "ходит" 15,2 млрд штук (без учета памятных и инвестиционных) – их общая сумма составляет 9,6 млрд грн. В частности:

10 копеек составляют 27,1% от общего количества монет;

50 копеек – 9,1%.

Сколько наличности приходится на одного украинца

В то же время, отметили в регуляторе, по состоянию на 1 апреля на одного жителя Украины приходились 63 банкноты (любого номинала). Что на 1 меньше, чем было в начале года.

А вот монет у украинцев стало больше. В апреле на одного человека их приходилось 195 штук, тогда как 1 января – 193 единицы.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, Нацбанк заменил бумажные гривни сразу ряда номиналов на соответствующие монеты. Сами же такие банкноты больше не считаются платежными средствами. Это значит, что их нельзя использовать при наличных расчетах, а все торговые сети, предприятия сферы услуг, банки и финансовые учреждения не будут их принимать.

