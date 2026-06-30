США готовы отменять санкции: запустили сайт для подачи заявок

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США запустило портал, через который подсанкционным лицам будет проще подать заявление на отмену введенных против них ограничений. Также заявители смогут OFAC отправлять запросы на получение несекретной и неконфиденциальной информации, на основании которых санкции против них и были введены.

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Об этом сообщили в самом OFAC. Там отметили, что цель запуска портала:

упрощение подачи заявлений на отмену санкций;

повышение прозрачности и эффективности процесса рассмотрения таких обращений.

"Он помогает заявителям сразу предоставить всю необходимую информацию, вместо того чтобы обмениваться с OFAC многочисленными вопросами и ответами. Что нередко затягивает рассмотрение ходатайства о снятии ограничений", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: в будущем OFAC полностью откажется от приема таких заявлений по электронной почте. Т.е., податься на отмену санкций станет возможно только через новый портал.

В свою очередь, в Bloomberg напомнили: лица, попавшие в санкционные списки США, имели право обжаловать такие решения и ранее. Однако для этого им обычно приходилось нанимать профильных юристов.

Санкции США против российской нефти снова действуют

В то же время, американские санкции против российской нефти снова действуют. При этом исключений для какой-либо компании в Вашингтоне делать не стали.

"Нефтяные санкции США против "Роснефти" и "Лукойла" в силе", – сообщил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Напомним: 12 марта – после начала войны в Иране – США временно ослабили санкции против российской нефти. Таким образом, Вашингтон разрешил всем странам покупать российское сырье. Целью было заявлена стабилизация ситуации на рынке после того как Ормузский пролив оказался закрыт.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, Украина ввела санкции в отношении лиц, поддерживающих российскую агрессию и работающих в подконтрольных РФ администрациях на временно оккупированных территориях. В список вошли 67 компаний и физических лиц.

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