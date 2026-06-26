Украина нанесла санкционный удар по коллаборационистам на ВОТ: кто в списке
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Украина ввела санкции в отношении лиц, поддерживающих российскую агрессию и работающих в подконтрольных РФ администрациях на временно оккупированных территориях. В список вошли 67 компаний и физических лиц.
Об этом сообщили в Офисе президента Украины. Отмечается, что глава государства Владимир Зеленский подписал соответствующий указ № 502/2026. В "черный список" попали:
- директор детского сада Раиса Прилипко, которая помогала незаконно перемещать детей из Донецкой области в Россию;
- руководитель агрофирмы "МИР" Иван Доценко, призывавший аграриев Херсонской области сотрудничать с оккупантами;
- а также предприятие "Союзметалсервис", обеспечивающее работу захваченных металлургических и коксохимических заводов Донбасса;
- "министры";
- депутаты;
- судьи.
"Каждый, кто помогает России вести войну против Украины – на поле боя, в кабинетах оккупационных администраций или в информационном пространстве, – должен быть готов к новым санкциям. Санкционное давление будет только усиливаться как в Украине, так и в других странах мира", — заявил уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.
Продление старых ограничений
Параллельно с новыми списками Украина продлила действие предыдущих санкций против субъектов, обслуживающих российский военно-промышленный комплекс (ВПК), говорится в приказе №502. Под долгосрочными ограничениями остаются:
- компании и их учредители, которые производят и модернизируют огнестрельное оружие;
- создающие ударные дроны;
- осуществляют информационно-техническое и метеорологическое обеспечение авиации оккупантов (в частности, предприятия "Спец Гидро Сервис", "Технологии автоматизации и программирования" и другие).
Какие ограничения действуют
- Полный запрет на торговые операции, вывод капиталов за границу и выполнение любых финансовых обязательств.
- Блокировка всех активов (как прямых, так и подконтрольных через третьих лиц) без права пользования.
- Запрет на торговые операции, вывод капитала за границу и выполнение любых финансовых обязательств.
- Аннулирование всех разрешений и лицензий (включая право на недра), запрет на приватизацию, аренду госимущества и покупку украинской земли.
- Запрет на участие в оборонных или публичных закупках.
- Запрет на транзит ресурсов, полеты, перевозки по территории Украины и заход судов в порты.
Также OBOZ.UA уже сообщал, что США возобновили санкции против российской нефти. Ранее Вашингтон приостанавливал их из-за сложной ситуации на нефтяном рынке, вызванной блокированием Ормузского пролива.
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