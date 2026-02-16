Сколько можно получить денег за старые золотые сережки и цепочки: украинцам рассказали, от чего зависит цена

Цена за грамм золотого лома (сломанные украшения, старые сережки, цепочки и т.д.) зависит от пробы металла. Самая дорогая – проба 999,9, грамм изделия из которой, по данным НБУ (на 13 февраля) стоит 6842,84 грн. Самая дешевая – проба 333, грамм которой оценивается в 2278,89 грн.

Видео дня

Об этом сообщили в самом Нацбанке. Там отметили: лом изделий, изготовленных одновременно из золота и серебра (с содержанием последнего до 70%) стоит 2127,8 грн за 1 грамм.

Кроме того, замечается, стоимость б/у зубных протезов, содержащих золото 900/750 проб, формируется из цены 5543,25 грн/грамм. Такая же цена установлена для элементов съемных протезов из сплава ЗлПлСрМ (золота, платины, серебра и других металлов) 750-90-80 проб.

Стоимость же лома в виде предметов религиозного культа (к примеру, крестиков) определяется их пробой. Такое же правило действует для:

медалей;

монет;

жетонов и т.п.

В целом же, отметим, золотым ломом считаются изделия или фрагменты из золота, потерявшие товарный вид и продающиеся на переплавку. Среди прочего, такими являются:

сломанные украшения;

старые цепочки, серьги, кольца;

зубное золото;

технические золотые детали.

При этом ключевым фактором при оценке выступает проба металла, поскольку именно она определяет содержание чистого золота в изделии. Также стоит учитывать, что наличие вставок, камней или посторонних примесей может снижать итоговую сумму выплаты, так как перед переплавкой такие элементы удаляются. Поэтому при продаже золотого лома рекомендуется заранее уточнять условия оценки и порядок расчета.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в экспертной среде не советуют украинцам вкладывать все свои сбережения только в доллары. Более того, там также предостерегают от инвестирования лишь в валюту. По словам специалистов, оптимальным вариантом будет вложить в этот инструмент лишь 50% сбережений. Остальное же рекомендуется инвестировать в гривневые инструменты, вроде военных облигаций.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!