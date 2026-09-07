Сколько денег можно перевести на карту родственникам: суммы в 2026 году

Украинцы могут получать от родственников на банковскую карту даже сотни тысяч гривен, ведь общего лимита на входящие переводы между физическими лицами нет. В то же время при крупной или необычной сумме банк может попросить объяснить происхождение средств, а в случае подарков налоги зависят от степени родства: для ближайших родственников действует нулевая ставка, тогда как в других случаях могут возникнуть налоговые обязательства.

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Об этом говорится на сайте Национального банка Украины (НБУ). Отдельно стоит учитывать налоги, ведь всё зависит от того, кто именно переводит средства и с какой целью — например, это может быть подарок от родителей, возврат долга, помощь на покупку жилья или автомобиля либо компенсация совместных расходов.

Существует ли лимит на перевод денег от родственников на карту

Общего законодательного ограничения на сумму, которую физическое лицо может получить на свою банковскую карту от другого физического лица, нет. Родственник может перечислить не только несколько тысяч гривен, но и значительно большую сумму. Сам факт поступления на счет, например, 100 тысяч, 300 тысяч или даже 500 тысяч гривен не означает автоматической блокировки средств.

При этом важно не путать входящие и исходящие переводы. В частности, ограничение в 150 тысяч гривен в месяц, действовавшее с октября 2024 года, касалось исходящих переводов физических лиц по схеме "карта на карту". В апреле 2025 года Национальный банк Украины решил его не продлевать. Поэтому говорить, что "на карту можно получить не более 150 тысяч гривен в месяц", неправильно.

Может ли банк заблокировать крупную сумму

Крупный перевод сам по себе не означает, что счет будет заблокирован. Однако банки обязаны проводить финансовый мониторинг операций своих клиентов. Поэтому финансовое учреждение может обратить внимание на транзакцию, если она выглядит необычной для конкретного человека или не соответствует его обычному финансовому поведению.

Например, если на карту человека, который обычно получает небольшие платежи, вдруг поступает несколько сотен тысяч гривен, банк может попросить объяснений. В такой ситуации клиента могут попросить предоставить документы или другую информацию, которая поможет подтвердить происхождение средств.

Какие документы могут подтвердить происхождение денег

Если родственник планирует перевести крупную сумму, лучше заранее позаботиться о документах, которые могут подтвердить законное происхождение средств. Например, это могут быть:

справки или документы о доходах;

банковские выписки;

документы о продаже квартиры, дома или автомобиля;

договор купли-продажи имущества;

документы о получении наследства;

документы, подтверждающие накопление средств;

другие документы, объясняющие происхождение денег.

Особенно это актуально, если речь идет о значительной сумме для приобретения недвижимости, автомобиля или другого дорогостоящего имущества. Например, родители могут помочь ребенку собрать деньги на квартиру и перечислить ему несколько сотен тысяч гривен. Сам перевод не запрещен, но в случае дополнительной проверки банку будет проще объяснить происхождение средств, если есть соответствующие подтверждения.

Что происходит с переводами от близких родственников

Отдельный вопрос — налогообложение: если деньги передаются в качестве подарка от члена семьи первой или второй степени родства, на такой доход действует нулевая ставка НДФЛ. К близким родственникам, на которых распространяются эти правила, относятся:

родители;

муж или жена;

дети;

родные братья и сестры;

бабушка и дедушка;

внуки.

То есть, например, если отец перечисляет дочери 100 тысяч гривен в качестве подарка, такая сумма не облагается НДФЛ. То же самое касается и гораздо более крупных переводов — сама сумма не изменяет нулевую ставку, если соблюдаются условия законодательства. В то же время отсутствие налога не означает, что банк не может задать вопросы о происхождении денег.

Нужно ли декларировать деньги от родителей

В случае подарка от близкого родственника первой или второй степени родства доход облагается налогом по нулевой ставке. Соответственно, такой подарок не требует декларирования именно как налогооблагаемый доход из-за нулевой ставки.

Например, если родители передали ребенку деньги на покупку автомобиля или квартиры, это не означает, что получатель автоматически должен уплатить налог с этой суммы. Однако при крупной финансовой операции, например, покупке недвижимости, важно иметь документы, подтверждающие происхождение средств.

С другими родственниками или лицами, не относящимися к первой или второй степени родства, ситуация может быть иной. Если средства передаются именно в качестве подарка резиденту Украины от лица, не входящего в установленный законом круг близких, применяются иные правила налогообложения.

В таком случае у получателя может возникнуть обязанность уплатить 5% НДФЛ и 5% военного сбора. Значение имеют как степень родства, так и истинная причина перевода.

Не каждый перевод является подарком

Также не стоит автоматически называть любые деньги от родственника подарком. Например, человек может перечислить средства для:

возврата ранее одолженных денег;

компенсации совместной покупки;

оплаты своей части расходов;

перевода собственных средств между счетами;

оказания финансовой помощи;

покупки имущества.

В каждом случае правовая и налоговая оценка может отличаться. Именно поэтому при крупных суммах важно понимать реальную природу платежа и иметь возможность ее подтвердить.

Что означают суммы 30 тысяч и 400 тысяч гривен

Отдельно стоит обратить внимание на суммы, которые часто упоминаются в правилах финансового мониторинга. К отдельным операциям могут применяться требования о надлежащей проверке клиента, в частности при операциях на суммы от 30 тысяч гривен при определенных законодательством условиях.

В то же время пороговые финансовые операции по законодательству связаны с суммой в 400 тысяч гривен и наличием определенных законом признаков. Но это не означает, что перевод на сумму 400 тысяч гривен автоматически будет заблокирован.

Например, если родители законно накопили деньги и решили передать ребенку 400 тысяч гривен на покупку автомобиля, сам размер платежа не делает его незаконным. Однако банк при необходимости может попросить объяснить источник происхождения средств.

Если речь идет о значительном переводе, лучше не пытаться искусственно разбивать его на десятки мелких платежей только для того, чтобы избежать внимания банка. Прежде всего следует убедиться, что происхождение денег можно подтвердить документально.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, после снятия денег в банкомате украинцам в 2026 году рекомендуют не распечатывать чек без особой необходимости. Ведь этот документ содержит информацию, которая может заинтересовать мошенников. И если его просто выбросить – можно подвергнуть свои сбережения опасности.

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