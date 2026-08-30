У украинцев могут воровать деньги с помощью чека из банкомата: что нужно знать о снятии наличных

После снятия денег в банкомате украинцам советуют не распечатывать чек без особой надобности. Ведь этот документ содержит информацию, представляющую интерес для мошенников. И если его просто выбросить – можно подвергнуть свои сбережения опасности.

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Как объяснили авторы материала "На пенсии", сами банки рекомендуют проверять информацию о транзакциях на экране банкомата или в мобильном приложении. А если же чек все-таки был распечатан, его следует не выбрасывать, а хранить в надежном месте.

"Многие клиенты банков после каждой операции в банкомате автоматически выбирают печать квитанции. Однако специалисты отмечают: такой документ может содержать информацию, которую не стоит оставлять без присмотра", – говорится в сообщении.

Какую информацию можно получить из банковского чека

По словам экспертов, на чеках нередко указываются остаток средств на счете. А кроме ого:

Отдельные банковские реквизиты.

Детали проведенной операции.

"Такую информацию можно использована для подготовки мошеннических действий. Или получения дополнительных данных о владельце счета", – говорится в материале.

Какие требования Нацбанк ввел к внесению денег на банковские карты

В то же время, в Украине действуют обновил правила внесения наличных на карты или счета через платежные терминалы самообслуживания. В частности, согласно решению НБУ, с 26 июня пользователю в обязательном порядке необходимо подтверждать номер мобильного телефона – т.е., верифицироваться.

При этом на квитанции, которая будет формироваться после завершения операции, обязательно будет указываться полный номер телефона плательщика. А поставщиков услуг обязали обеспечивать украинцам безопасность – в частности, гарантировать, что код не был передан другим лицам.

Вместе с тем, подчеркивается: без ввода этого кода транзакция не завершится – однако в SMS-подтверждении будут нуждаться не все платежи. Без пароля по-прежнему можно будет:

оплатить налоги и коммунальные услуги;

покупать транспортные билеты;

пополнять проездные карты;

пополнять мобильную связь – но только в пределах 500 грн в месяц на один номер;

вносить наличные на счет, к которому привязана карта – но только при условии, что терминал успешно считал номер карты и плательщик подтвердил операцию с помощью ПИН-кода или через банковское приложение.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, государственный Ощадбанк начал списывать со счетом своих клиентов 150 грн – с 1 августа. Такие списания будут происходить ежемесячно. Впрочем, затронут они не всех – лишь тех, кто длительное время не пользовался своей картой.

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