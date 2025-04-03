Скандальная фигурантка дела о яйцах по 17 грн для ВСУ сбежала за границу: детали дела

По данным Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), владелица фирм-поставщиков, подозреваемых в хищениях на закупках для ВСУ – т.н. "дело о яйцах по 17 грн – уехала за границу. Ее имени правоохранители не называют, однако по ранее опубликованной информации, речь идет о Татьяне Глиняной.

Видео дня

О ее выезде за границу сообщил руководитель Первого Главного подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов, передает "Радио Свобода". Он отметил, что в связи с этим к Глиняной будет применена специальная процедура:

Сначала объявление в международный розыск.

Если это не даст результатов – специальное досудебное расследование.

При этом он подчеркнул: остальные четверо подозреваемых по делу находятся в Украине. И сегодня НАБУ подат ходатайство об избрании им мер пресечения.

"Мы просим для большинства из них содержания под стражей с альтернативой залогу. Но решение будет по усмотрению суда", – сказал Абакумов.

Ранее же в НАБУ сообщили о подозрении сообщили ряду лиц – в частности, бывшему руководителю департамента министерства, который при подписании договоров "не замечал" ценовых аномалий в каталоге. Его имени правоохранители не называют, однако, по данным журналиста Олега Новикова, речь идет о Богдане Хмельницком.

Детали дела

21 января 2023 года издание "Зеркало недели" опубликовало материал, в котором утверждается, что при участии Министерства обороны разворовываются средства на закупки продовольствия для ВСУ. В материале говорится, что министерство подписало соглашение на 13 миллиардов с фирмой с уставным капиталом в тысячу гривен. То есть Минобороны во время войны заключило соглашение с фирмой-"прокладкой".

Так, отмечается, ведомство законтрактовало яйца по 17 грн за штуку, в то время как розничная цена в магазине Киева тогда была около 7 грн за штуку, а картошку заказали по 22 грн за килограмм, при этом розничная цена в магазине составляла 8-9 грн.

В Минобороны тогда заявили, что информация о закупке питания для армии по завышенным ценам распространяется с признаками умышленных манипуляций и вводит в заблуждение.

На фоне скандала подал в отставку замминистра обороны. Также Бюро задержало предпринимателей, продававших военным яйца по 17 грн.

В апреле же 2025 года в НАБУ сообщили, что разоблачили хищение более 733 млн грн. "В течение 2022-2023 годов обеспечение армии продуктами питания происходило через закупки так называемых комплектов продуктов. Это предполагало возможность заказывать продукты по утвержденному каталогу, насчитывавшему 409 наименований. Наиболее употребляемые, например овощи, крупы, мясо, вода, составляли лишь 10% ассортимента. Остальные же, вроде специй, желатина или ягод заказывались изредка или никогда", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: из-за того, что продукты поставлялись комплектами, поставщики могли манипулировать ценами на отдельные составляющие. Ведь стоимость комплекта:

формировалась на основе всех наименований каталога;

составляла их среднюю стоимость.

Таким образом, резюмировали правоохранители, в течение августа-декабря 2022 года две компании-поставщики, "контролируемые одной собственницей", незаконно получили прибыль на более 733 млн грн. В дальнейшем часть этих средств была:

выведена под видом выплаты дивидендов;

предоставления возвратной финансовой помощи связанным компаниям.

"Эти деньги, в частности, могли быть использованы владелицей компаний для приобретения гостиниц в Хорватии и другой недвижимости", – отметил Новиков.

Также НАБУ и САП обнародовали прослушку, на которой зафиксировано, как в результате расследования фигуранты в панике опускали цены на продукты (включая яйца).

Отмечается, что даже поставленные по завышенным ценам продукты были изготовлены с нарушением или несоблюдением нормативов, были ненадлежащего качества. К примеру, тушенку из говядины разбавляли более дешевой свининой, но сало частично заменяли жиром. Об этом свидетельствуют, в частности, данные прослушки, опубликованной НАБУ и САП.

Что известно о Глиняной

Сама же Глиняная выстроила целую систему заработка на госзакупках для армии. Одним же из источников ее обогащения, по данным "Цензор.Нет", могли быть тендеры на воду, на которых стоимость литра составляла до 8,4-15 грн. При этом в 2023 году Минобороны купило воду напрямую у производителтя "Оболонь" за 3,9 грн/л.

Кроме того, Глиняную называют лидером одной из крупнейших бизнес-групп, которые поставляют продукты Вооруженным силам Украины с декабря 1995 года. Она лично была основательницей в компаниях так называемой "белоцерковской группы". Это, в частности, ООО "Премиум компани", ООО "Визит", ООО "Укрпродакорд ВР" и ООО "Гранд консалт".

А в 2020 году она уже фигурировала в коррупционном скандале с Минюстом. Тогда ООО "Актив компани" начало участие в государственных закупках, но, не достигнув успеха, развернуло активную информационную кампанию против конкурентов с целью блокирования их работы.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, бывший сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины, генерал-майор Алексей Бакуменко подозревается в незаконном завладении государственным жильем. Он приватизировал квартиру стоимостью почти 4 млн грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!