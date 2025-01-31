Самую большую пенсию в Украине получает Сергей Кивалов: как бывший "регионал" поднял свои выплаты в 17 раз и побил все рекорды

В Украине наибольшую пенсию (без учета пожизненного денежного содержания судьи) назначили бывшему нардепу-регионалуСергею Кивалову. Ежемесячно Пенсионный фонд платит "особенному" пенсионеру почти 246 тыс. грн. При этом еще несколько лет назад Кивалов получал большую по украинским меркам пенсию в 14 тыс. грн. Увеличить выплату в 17 раз экс-нардепу помогли судья из Одессы, а также справка из возглавляемого им университета.

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OBOZ.UA удалось найти материалы судебного дела, которое и помогло Кивалову стать самым богатым пенсионером (без учета судей). Также во время изучения реестра судебных решений удалось установить и самую богатую судью на пенсии – ежемесячно ГУ Пенсионного фонда в Киеве платит ей по 390 тыс. 184 грн.

О том, как Кивалов стал самым богатым пенсионером и какая самая большая пожизненная выплата судье в отставке, читайте в материале OBOZ.UA.

Встречайте: самый богатый пенсионер в Украине

В Украине каждый четвертый пенсионер получает до 3 тыс. грн, а средняя пенсия меньше фактического размера прожиточного минимума, говорится в статистических данных ПФУ от 1 января 2025-го. Наряду с миллионами пенсионеров за чертой бедности есть тысячи счастливчиков, выплаты которых достигают десятков и даже сотен тысяч гривен в месяц. Но даже среди этих счастливчиков есть особый пенсионер – Сергей Кивалов.

Бывший регионал, нардеп многих созывов, фигурирующий в расследовании НАБУ касательно коррупции судей, ежемесячно получает от ПФУ 245 тыс. 990 грн и 46 коп. В год это почти 3 млн грн. В Министерстве соцполитики в ответ на запрос OBOZ.UA не назвали ни имя самого богатого пенсионера, ни даже номер судебного дела, которое помогло так поднять пенсию. Также официально по существу не ответили в ПФУ (указали, что "информация не предусмотрена отчетностью Пенсионного фонда").

Однако ранее стало известно, что самая большая пенсия (без учета пожизненного денежного содержания судьи) составляет именно 245,9 тыс. грн, что также подтвердили собеседники OBOZ.UA в ПФУ. Источники в судебной системе помогли найти решение, благодаря которому удалось получить пенсию в таком размере. Истец – Сергей Кивалов. В настоящее время он работает президентом Международного гуманитарного университета. Это частный вуз в Одессе, основателем которого является компания из Багамских Островов "Голден Гейт Бай Лимитед". Однако при Януковиче Кивалове в СМИ называли "теневым куратором судебной системы".

Кивалов и сейчас оказывает значительное влияние на судейский корпус. Он 19 лет был то членом, то председателем Высшего совета юстиции (после реорганизации – Высший совет правосудия), который назначал и увольнял судей. В пленках НАБУ с частными разговорами судей Окружного административного суда Киева упоминается и Кивалов. Тогда бывший председатель суда Павел Вовк просил Кивалова поддержать решение против Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВКССУ).

"Против ВККС сделали решение. И всех сразу волнует мнение Сергея Васильевича (Кивалова. – Ред). Я сказал: "Если вы Сергея Васильевича сами наберете, если это против ВККС, значит по закону. А если по закону – он всегда поддержит", – обращался Вовк к Кивалову.

Именно судьи помогли Кивалову получить самую большую пенсию в Украине. Ежемесячная выплата в 246 тыс. грн – аномалия для пенсионной системы. Обычно такие пенсии могут получать исключительно судьи КСУ, Верховного суда, председателя апелляционных судов. И при том в законе отдельно прописано, что судьи получают не пенсию, а "пожизненное содержание". Кивалов смог получить абсолютно эксклюзивные пенсионные права.

Пенсия в размере около 246 тыс. грн для не судьи – абсолютное исключение. Фактически Кивалову удалось добиться невозможного. Еще в апреле 2020-го он обратился в Главное управление Пенсионного фонда Украины в Одесской области с требованием перечислить ему пенсию, учитывая, что в стране выросла зарплата народного депутата, а также следует учесть его зарплату на новом месте работы - "Международном гуманитарном университете" ".

В тот момент (2020 год) Кивалов получал пенсию в размере 14 тыс. грн. В своем заявлении он отметил, что старая норма закона "О статусе народного депутата" позволяла получать пенсию в размере до 90% зарплаты работающего парламентария. Именно столько, с учетом стажа, и должен получать Кивалов. Однако в новой редакции специальные пенсии для депутатов отменили, народные избранники выходят на пенсию по тем же правилам, что и обычные украинцы.

Поэтому Пенсионный фонд в перерасчете отказал. Однако Кивалов настаивал: он давно (с 2014-го) вышел на пенсию, поэтому вправе потребовать применять к нему "старую" норму закона. Бывший нардеп пошел в Одесский окружной административный суд, чтобы обжаловать решение чиновников.

Как говорится в имеющихся в распоряжении OBOZ.UA материалах дела, в суд Кивалов принес справку о зарплате народного депутата-председателя комитета в размере 44,1 тыс. грн (с учетом надбавки), а также справку из "Международного гуманитарного университета", который он возглавляет. Если бы ему назначили пенсию в размере 90% зарплаты нардепа, он получил бы всего 39,7 тыс. грн. Потому он требовал учесть также зарплату из университета. И, очевидно, чтобы иметь максимально большую пенсию, возглавляющий Кивалов частный вуз резко поднял ему зарплату.

Если в октябре 2019 он получал 84,7 тыс. грн, то уже в ноябре его зарплата взлетела до 442,7 тыс. грн. грн. За несколько месяцев, до февраля 2020-го, он получал от 332,8 тыс. грн. Судья Одесского окружного административного суда Михаил Кравченко (в 2023 ушел в отставку) принял решение обязать провести перерасчет "на основании справки, выданной Управлением делами Аппарата Верховной Рады Украины № 15/26-469(44255) от 21.02.2020 года и справки о доходах от 07.02.2020 г. (исх. № 4), выданной Международным гуманитарным университетом, без ограничения максимальным размером".

То есть фактически Кивалов в своем же университете резко поднял свою зарплату и через несколько месяцев получил справку, чтобы с учетом новой зарплаты получить значительное повышение пенсии. Именно так и появился самый богатый пенсионер.

OBOZ.UA позвонил на украинский номер Сергея Кивалов для того, чтобы попросить у него прокомментировать указанное дело. Однако телефон был выключен, поэтому мы направили письменный запрос в "Международный гуманитарный университет", возглавляемый бывшим нардепом.

Может быть больше: самый богатый судья на пенсии получает 390 тыс. грн ежемесячно

Если учитывать не только пенсии, но и пожизненное денежное содержание судьи в отставке, то больше всего повезло Наталье Шаптали, которая в 2019-м на протяжении четырех месяцев возглавляла Конституционный суд Украины. В сентябре 2019-го она уволилась, а с октября начала получать "пожизненное денежное содержание".

Сначала ей назначили выплату в 90% от зарплаты судье, а затем, руководствуясь новой нормой закона, снизили пенсию до 50% от зарплаты. Тогда Шаптала ушла в суд потребовать вернуть ей высокую пенсию. И именно обращение в суд и помогло найти ее дело, ведь в реестре остались данные о размере "пенсии".

Судья в отставке Шаптала ежемесячно получает от ПФУ 390 тыс. 184 грн. "Учитывая, что с 01.01.2020 увеличен прожиточный минимум для трудоспособных лиц, как следствие, увеличен размер судейского вознаграждения, суд пришел к выводу, что с 01.01.2020 возникло право на перерасчет ежемесячного пожизненного денежного содержания, исходя из вознаграждения 3 суда в размере 3 60 грн, а до 01.01.2020 – с вознаграждения судьи, размер которой составил 396 206,80 грн в соответствии со справкой от 18.09.2019 №16/1-345-114", – говорится в материалах дела.

В результате судья Окружного административного суда Киева Олеся Чудак обязала Пенсионный фонд снова поднять пенсию Шаптали, однако в этот раз учесть уже новый размер зарплаты. Шаптала получает наибольшую выплату среди всех украинцев на заслуженном отдыхе (учитывая и денежное содержание судей и обычные пенсии).

Однако если бывшая глава КСУ просто воспользовалась действующим законом, то Сергей Кивалов проявил креативность. Ведь в случае с бывшим нардепом при расчете его пенсии учитывалась зарплата, которую он фактически сам для себя определил. OBOZ.UA опубликует ответ Сергея Кивало или пресс-службы Международного гуманитарного университета, если мы его получим. Также мы публично обращаемся в правоохранительные органы, в частности НАБУ и ДБР, с просьбой исследовать материалы дела самого богатого пенсионера.

Отметим, с нового года Минсоц инициировал введение коэффициентов, снижающих высокие пенсии (размером более 10 прожиточных минимумов). Это решение было принято через правки в бюджет, однако это лишь временная мера. Кроме того, вполне вероятно, что уже скоро коэффициенты начнут отменять в судах, ведь в большинстве случаев судьи занимают позицию "элитных пенсионеров" и отменяют ограничения.

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