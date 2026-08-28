Сайт популярной в Украине госуслуги оказался подделкой: как распознать мошенничество
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Мошенники пытаются обмануть украинцев, создавая сайты, имитирующие официальные ресурсы государственных структур. В частности, они подделали сайт Электронного реестра апостилей, на котором могут собирать личные данные населения.
Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины. В настоящее время специалисты отраслевой группы реагирования на киберинциденты работают над блокировкой ресурса.
Ключевое отличие
- Адрес настоящего реестра апостилей: apostille.minjust.gov.ua.
- Адрес поддельного сайта: apostille.minjust.gow.in.ua.
Советы по обеспечению безопасности
- Специалисты по кибербезопасности советуют обращать внимание на адрес веб-сайта: официальные государственные ресурсы Украины используют домен.gov.ua.
- Граждан призывают пользоваться только официальными веб-ресурсами.
- Не следует вводить личные или служебные данные на страницах, подлинность которых вызывает сомнения.
- Никогда не следует переходить по сомнительным ссылкам.
Проверить апостиль можно исключительно через официальный Электронный реестр апостилей по ссылке.
Мошенники все чаще имитируют сайты государственных учреждений
В Украине участились случаи, когда мошенники маскируются под представителей Пенсионного фонда (ПФУ), судов, Национального банка Украины (НБУ) и других государственных учреждений, обещая выплаты, документы или требуя срочно подтвердить данные. Особую опасность представляют поддельные сайты государственных учреждений.
Мошенники копируют дизайн официальных ресурсов, используют государственную символику, логотипы, похожие шрифты и структуру страниц. В результате пользователь может даже не заметить, что находится не на подлинном ресурсе.
Поэтому самый безопасный вариант – самостоятельно найти официальный сайт нужного учреждения и перейти на него напрямую. В случае с государственными ресурсами стоит обращать внимание на домен gov.ua. В то же время само наличие похожего названия или логотипа еще не является доказательством подлинности сайта.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, в 2026 году украинцев массово атакуют мошенники с незнакомых международных номеров, номеров с кодом +380 44, коротких номеров, а также через Viber и Telegram – на такие звонки без необходимости лучше не отвечать. Сам по себе код не доказывает мошенничество, но если вы не ожидаете звонка, не берите трубку и никогда не сообщайте собеседнику коды из SMS, пароли или данные банковской карты.
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