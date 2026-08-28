Сайт популярной в Украине госуслуги оказался подделкой: как распознать мошенничество

Мошенники пытаются обмануть украинцев, создавая сайты, имитирующие официальные ресурсы государственных структур. В частности, они подделали сайт Электронного реестра апостилей, на котором могут собирать личные данные населения.

Видео дня

Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины. В настоящее время специалисты отраслевой группы реагирования на киберинциденты работают над блокировкой ресурса.

Ключевое отличие

Адрес настоящего реестра апостилей: apostille.minjust. gov.ua.

Адрес поддельного сайта: apostille.minjust.gow.in.ua.

Советы по обеспечению безопасности

Специалисты по кибербезопасности советуют обращать внимание на адрес веб-сайта: официальные государственные ресурсы Украины используют домен . gov.ua.

. Граждан призывают пользоваться только официальными веб-ресурсами .

. Не следует вводить личные или служебные данные на страницах, подлинность которых вызывает сомнения.

на страницах, подлинность которых вызывает сомнения. Никогда не следует переходить по сомнительным ссылкам.

Проверить апостиль можно исключительно через официальный Электронный реестр апостилей по ссылке.

Мошенники все чаще имитируют сайты государственных учреждений

В Украине участились случаи, когда мошенники маскируются под представителей Пенсионного фонда (ПФУ), судов, Национального банка Украины (НБУ) и других государственных учреждений, обещая выплаты, документы или требуя срочно подтвердить данные. Особую опасность представляют поддельные сайты государственных учреждений.

Мошенники копируют дизайн официальных ресурсов, используют государственную символику, логотипы, похожие шрифты и структуру страниц. В результате пользователь может даже не заметить, что находится не на подлинном ресурсе.

Поэтому самый безопасный вариант – самостоятельно найти официальный сайт нужного учреждения и перейти на него напрямую. В случае с государственными ресурсами стоит обращать внимание на домен gov.ua. В то же время само наличие похожего названия или логотипа еще не является доказательством подлинности сайта.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в 2026 году украинцев массово атакуют мошенники с незнакомых международных номеров, номеров с кодом +380 44, коротких номеров, а также через Viber и Telegram – на такие звонки без необходимости лучше не отвечать. Сам по себе код не доказывает мошенничество, но если вы не ожидаете звонка, не берите трубку и никогда не сообщайте собеседнику коды из SMS, пароли или данные банковской карты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!